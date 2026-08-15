У людей, родившихся в эти месяцы, часто возникают проблемы со сном

Учёные уже давно размышляют над тем, влияет ли время рождения на хронотип человека.

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Исследователи из Манчестерского университета также углубились в эту тему и проанализировали данные более 500 000 человек. Их выводы свидетельствуют о том, что время года рождения может влиять на некоторые черты, проявляющиеся во взрослом возрасте, в частности те, что связаны со сном, пишет Interia.

Однако это не означает, что только месяц рождения определяет проблемы со сном. На хронотип влияют различные факторы, включая гены, возраст, образ жизни и повседневные привычки.

По данным учёных, люди, родившиеся зимой, с самого начала своей жизни имели более короткие дни и меньше света, что могло повлиять на их дальнейшие режимы сна. Для некоторых это может привести к склонности засыпать позже и испытывать проблемы со сном даже во взрослом возрасте.

Интересно, что для астрологов это не новость. На протяжении веков они подчеркивали, что зимние знаки зодиака, такие как Козерог и Водолей, обычно являются ночными совами, хотя, конечно, это не правило без исключений.

Говорят, что эти люди склонны к глубоким размышлениям после наступления темноты. Они от природы более аналитичны и скрытны, а ночь может быть временем их наибольшей умственной активности. Неудивительно, что они чаще испытывают усталость по утрам.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надёжной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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