У гортензии появятся огромные цветы: поможет простая подкормка

Вы поливаете, подкармливаете и обрезаете гортензию, но она все равно плохо цветет? Скорее всего, проблема кроется в почве, которая недостаточно кислая для этого растения. Исправить ситуацию можно несколькими простыми способами.

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Гортензии лучше всего растут в умеренно кислой почве. Эксперты Deccoria дали актуальные советы, как добиться того, чтобы гортензии образовывали крупные, яркие соцветия, крепкие стебли и насыщенно-зеленую листву.

Как проверить кислотность почвы

Оптимальный уровень pH для гортензий составляет примерно от 4,5 до 6,5. Чтобы проверить почву, нужно взять её образец на глубине не менее 15 сантиметров.

Для измерения можно использовать электронный pH-метр или специальные индикаторные полоски, которые продаются в садовых магазинах. Наиболее точный результат даст лабораторный анализ почвы. Примерно определить кислотность можно и по растениям, растущим рядом. Хвощ, щавель и тысячелистник часто встречаются на слабокислых почвах.

Существует также домашний тест. Небольшое количество земли нужно смешать с дистиллированной водой до кашеобразной консистенции, а затем добавить чайную ложку соды. Если смесь начинает шипеть, это может свидетельствовать о кислой реакции почвы. Однако точные измерения остаются более надежными.

Почему гортензиям нужна кислая почва

В щелочной почве некоторые важные элементы становятся недоступными для растения. Из-за этого листья могут желтеть, цветение ослабевает, а сам куст становится более уязвимым к болезням и вредителям. Даже регулярное внесение удобрений не поможет, если растение не способно их усвоить.

У садовой гортензии кислотность почвы также может влиять на окраску цветов. Это не касается чисто белых сортов.

В кислой почве с pH около 5 или ниже цветы могут приобретать синий цвет. При показателях от 5,5 до 6 они становятся фиолетово-розовыми, а в щелочной почве с pH свыше 6,5 – насыщенно-розовыми.

В кислой среде гортензии лучше усваивают алюминий, который и влияет на появление синего окраса.

Чем подкислить почву под гортензией

О соответствующем составе почвы стоит позаботиться еще во время посадки куста. В посадочную яму можно добавить кислый торф или готовый субстрат для рододендронов и других кислолюбивых растений. Некоторые садоводы также добавляют хвойную подстилку или опилки хвойных деревьев.

Однако даже правильно подготовленная почва со временем может стать нейтральной или щелочной. Поэтому в период активного роста желательно два-три раза проверять уровень pH и при необходимости повторно подкислять почву.

Для этого можно использовать:

специальные минеральные удобрения для кислотолюбивых растений;

сульфат аммония в соответствии с инструкцией производителя;

гранулированную серу – примерно 20 граммов на квадратный метр;

кислый компост или торф для мульчирования;

раствор лимонной кислоты;

слабый раствор яблочного уксуса.

Для приготовления раствора лимонной кислоты две столовые ложки средства растворяют в десяти литрах воды.

Также можно развести две столовые ложки яблочного уксуса в десяти литрах воды. Однако этим средством нельзя злоупотреблять. Его рекомендуют применять не более двух раз за сезон с длительным перерывом между поливами.

Каких удобрений следует избегать

Чтобы почва дольше оставалась кислой, гортензии лучше не поливать жесткой водопроводной водой. По возможности для этого стоит использовать дождевую воду.

Не подходят и удобрения, повышающие уровень pH почвы. К ним относятся древесная зола, доломит, костная и базальтовая мука, а также измельченная яичная скорлупа.

При правильном уровне кислотности гортензия лучше усваивает питательные вещества, обильнее цветет и образует крупные соцветия, которые долго сохраняют насыщенную окраску.

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