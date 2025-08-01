'Тысяча здоровья': сеть аптек 'Подорожник' запустила проект поддержки пенсионеров

С 1 июля по 31 августа пенсионеры по возрасту в Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Донецкой областях смогут получить "Тысячу здоровья" от сети аптек "Подорожник".

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"Тысяча здоровья" – это социально ориентированный проект компании, направленный на поддержку пожилых людей, проживающих в прифронтовых и приграничных областях. В рамках проекта, с 1 июля по 31 августа пенсионеры смогут получить 1000 гривен на бонусный счет на любые покупки в "Подорожнике".

"Сегодня улучшение доступности лекарств является ключевым приоритетом государственной политики, и кроме того, что "Подорожник" поддержал правительственную инициативу по снижению цен на самые популярные лекарства, мы задумались о дополнительных мерах, которые можем направить на поддержку тех, кто больше всего в ней нуждается. В частности, это люди пожилого возраста. Мы начали свою социально ориентированную инициативу с семи прифронтовых и приграничных областей: пенсионеры, проживающие в этих регионах, получат "Тысячу здоровья" от "Подорожника". В дальнейшем, как только на это будет финансовая возможность, мы будем расширять географию этого проекта, – комментирует исполнительный директор сети аптек "Подорожник" Тарас Коляда.

Для того, чтобы получить 1000 гривен на бонусный счет, нужно показать пенсионное удостоверение фармацевту и назвать номер телефона для регистрации в программе лояльности. Этими средствами можно оплачивать до 20% стоимости каждой покупки в аптеках "Подорожник". Бонусы действуют до 30 ноября 2025 года.

"Тысяча здоровья" – это наше проявление заботы о старшем поколении. Мы понимаем, как важно поддержать пожилых людей не только словом, но и конкретными делами. Здоровье должно оставаться приоритетом в любом возрасте, а возможность купить необходимые лекарства не должна зависеть от размера пенсии", – говорят в "Подорожнике".

В сети призывают делиться информацией с теми, кто, возможно, еще не слышал о ней. Если рядом есть пенсионеры – поделитесь с ними этой новостью. Ваше слово может помочь человеку воспользоваться поддержкой и почувствовать заботу.

"Подорожник" – где аптека, там жизнь. Забота – в действии!