Тысяча флагов, чтобы спасать жизни: Ukraine WOW и «Вернись живым» при поддержке Верховной Рады воссоздали легендарный Флаг Независимости

35 лет назад группа народных депутатов принесла в зал Верховной Рады флаг. Нестандартного цвета и размера, он стал главным свидетелем провозглашения независимости Украины. В августе 2026 года общественная организация Ukraine WOW совместно с фондом "Вернись живым" при поддержке Верховной Рады Украины воспроизвели этот флаг тиражом в одну тысячу экземпляров, чтобы он вновь объединял людей, а также спасал жизни.

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Сейчас трудно представить, что в советские времена за демонстрацию украинского флага преследовал КГБ. Что достать ткань нужных цветов было почти невозможно, потому что ее изымали из магазинов спецслужбы. Именно поэтому флаг, тайно сшитый активистами "Народного Руха", был голубым, а не синим, и имел длину 7 метров 34 сантиметра – столько нашлось ткани. 24 августа 1991 года он оказался у стен парламента. В 21:04 группа народных депутатов во главе с Вячеславом Чорноволом и Иваном Зайцем внесла флаг в зал Верховной Рады Украины. Этот кадр из документальной хроники знает каждый украинец.

В 2026 году общественная организация Ukraine WOW и фонд "Вернись живым" при поддержке Верховной Рады Украины воссоздали флаг – тысяча копий того же цвета и размера. Каждый флаг имеет свой номер, к каждому прилагается открытка, собственноручно подписанная Иваном Зайцем – одним из отцов-основателей современного украинского государства. Флаг можно получить за пожертвование в размере 40 тысяч гривен: https://ukrainewow.org/prapor-nezalezhnosti. Все средства будут направлены на закупку наземных роботизированных комплексов для Сил обороны Украины.

"Я помню этот день до мелочей, – говорит Иван Заец. – Мы слышали, как тысячи голосов под парламентом скандировали: "Не-за-виси-мость, не-за-виси-мость!". Изначально по предложению председателя Верховной Рады Леонида Кравчука в пленарный зал должны были внести флаг, который был на танке во время путча в Москве. Но когда я вышел на площадь перед парламентом, его было не найти в море сине-желтых флагов. Меня притягивало большое голубо-жёлтое знамя, которое люди целый день держали в руках. Они надеялись увидеть его над куполом здания парламента как предвестник появления нового украинского государства. У меня уже был опыт, правда, неудачный, – внесения в зал сине-желтого флага 1 октября 1990 года, за день до начала голодовки студентов. Поэтому мы взяли этот большой голубо-желтый флаг и понесли его в зал. Потом мы пели "Красную калину". Я испытывал огромную гордость, ведь мне выпала честь быть среди основателей государства. Такое случается, пожалуй, раз в тысячу лет. И мы эту возможность не упустили. Это было большое счастье – стать знаменосцем этого государства. Мы – счастливое поколение, потому что видим результат своей деятельности, своего служения народу: самостоятельное украинское государство – Украину".

"24 августа 1991 года голубо-желтый флаг был торжественно внесен в Верховную Раду. А 24 февраля 2022 года, к великому сожалению, впервые в нашей современной истории его пришлось эвакуировать из парламента, – говорит Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. – До начала апреля 2022 года он находился в моем рюкзаке и оставался с нами до тех пор, пока российские войска не были отброшены за пределы Киевской области. Тогда флаг вернулся на своё почетное место в Верховной Раде Украины. И там он останется навсегда. Флаг Независимости, безусловно, является одним из важнейших символов нашего государства. И я рад, что благодаря этому проекту он сможет послужить еще одной важной цели – спасать жизни наших военных на фронте и объединять людей в любви к Украине".

"Очень символично, что точная копия флага, который 35 лет назад стал свидетелем рождения независимой Украины, теперь будет помогать тем, кто её защищает. Сегодня среди защитников Украины есть и наши коллеги. Поэтому для нас этот проект имеет особое значение. Нам важно поддержать инициативу, которая соединяет нашу историю с сегодняшней борьбой за Украину", – отметил руководитель Аппарата Верховной Рады Украины Вячеслав Штучный.

"Мы стремились воссоздать тот флаг, который сегодня хранится в украинском парламенте. И были очень тронуты, когда его измерили: 7 метров 34 сантиметра в длину. Этот нестандартный размер напоминает о том, как сложно было не то что сшить флаг, а даже найти ткань нужного цвета. Для тысячи флагов нам понадобилось 26 километров полотна и более чем 2000 часов работы. Над каждой копией работали четыре человека. И каждому Иван Заец, живая легенда, подписал открытку. Мы верим, что с этой тысячей флагов люди получат немного веры и силы, которые так нужны, чтобы двигаться дальше. Если в 1991 году украинцам удалось победить империю зла и обрести независимость, когда в это не верил никто в мире, то и нам удастся выстоять сегодня. Мы искренне благодарны тем, кто поверил в эту идею и помог воплотить её в жизнь: "Акордбанку", "Новой почте", Тарасу Панасенко и Анатолию Редеру", – комментируют соучредительницы ОО "Ukraine WOW" Ярослава Гресь и Юлия Соловей.

Благотворительные пожертвования в полном объеме фонд "Вернись живым" направит на закупку наземных роботизированных комплексов для Сил обороны Украины, которые будут использовать их для эвакуации раненых, а также доставки необходимых вещей (медикаментов, провизии, боеприпасов) в самые опасные участки фронта.

"Наземные роботизированные комплексы выполняют самые рискованные задачи вместо военных, медиков и водителей. Например, там, где один НРК может перевезти до 500 килограммов груза за два часа без риска для жизни военных, требуется 25 человек, которым придется находиться в зоне поражения FPV-дронов, и значительно больше времени. Именно поэтому потребность фронта в таких комплексах сегодня чрезвычайно велика, а обеспечение ими войск и подготовка операторов является одним из приоритетных направлений работы фонда", – комментирует Олег Карпенко, заместитель директора фонда "Вернись живым".

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