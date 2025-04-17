В Днепре переселенцы незащищенных категорий из Мирнограда получили помощь от Фонда Рината Ахметова

Уже несколько месяцев идет эвакуация из Мирнограда Донецкой области. Многие нашли убежище в Днепре. Фонд Рината Ахметова направил продовольственную помощь к действующему в городе хабу "С Мирноградом в сердце". Она предназначена для переселенцев незащищенных категорий, получающих социальные услуги в этом хабе.

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"Это очень нужная поддержка – многим людям действительно трудно адаптироваться к жизни в другом городе", – говорит Светлана, начальник управления социальной защиты населения Мирноградского городского совета. Она уехала из прифронтового города в сентябре 2024 года и не знает, уцелел ли ее дом.

Точно нет, куда возвращаться Фаине и Валентине. Женщины – коллеги, обе по 40 лет работали в детском саду Мирнограда воспитательницами.

"Мы оказались в Днепре потому, что у нас в обществе было очень страшно, там начались боевые действия. Это важная помощь – люди потеряли все. Некоторые приехали сюда вообще без вещей", – говорит Фаина. Каждый продуктовый набор содержит макаронные изделия, сахар, соль, муку, крупу, подсолнечное масло, консервированную фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

Фонд передал для жителей Украины около 13,5 миллионов продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Бизнес SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирным людям уже 11,3 млрд грн ($315 млн) с начала полномасштабного вторжения.

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0800509001 или пишите в мессенджер Фонда.