Тушеные баклажаны в сметане: рецепт вкусного и сытного блюда
Баклажаны – овощи, которые отлично сочетаются со всеми овощами, специями, соусами. Их можно очень вкусно тушить, жарить, мариновать, фаршировать. Еще из баклажанов получится очень вкусная икра.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тушеных баклажанов со сметной и специями.
Ингредиенты:
- Баклажаны – 2 шт.
- Лук – 1 шт.
- Сметана – 3 ст. л.
- Чеснок – 1 зуб.
- Яйца – 2 шт.
- Зелень
- Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Баклажаны чистим и нарезаем на средние кусочки. Добавляем яйца, перемешиваем хорошо и оставляем на 15 минут.
2. Тем временем нарезаем лук и поджариваем его на растительном масле минут 3. Далее добавляем баклажаны и при этом все помешиваем, накрываем крышкой и тушим на маленьком огне минут 7, не забываем помешивать.
3. В конце добавляем сметану, специи, нарезанную зелень и чеснок, накрываем и еще тушим пару минут.
