Тушеные баклажаны в сметане: рецепт вкусного и сытного блюда

Баклажаны – овощи, которые отлично сочетаются со всеми овощами, специями, соусами. Их можно очень вкусно тушить, жарить, мариновать, фаршировать. Еще из баклажанов получится очень вкусная икра.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тушеных баклажанов со сметной и специями.

Ингредиенты:

Баклажаны – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Сметана – 3 ст. л.

Чеснок – 1 зуб.

Яйца – 2 шт.

Зелень

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Баклажаны чистим и нарезаем на средние кусочки. Добавляем яйца, перемешиваем хорошо и оставляем на 15 минут.

2. Тем временем нарезаем лук и поджариваем его на растительном масле минут 3. Далее добавляем баклажаны и при этом все помешиваем, накрываем крышкой и тушим на маленьком огне минут 7, не забываем помешивать.

3. В конце добавляем сметану, специи, нарезанную зелень и чеснок, накрываем и еще тушим пару минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: