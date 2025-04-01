Турецкая пицца 'пиде' для сытного перекуса: готовится с мясным фаршем всего 10 минут

Если у вас есть готовое тесто, вы с легкостью сможете приготовить быструю пиццу, а также хачапури. Эти блюда идеально подойдут как для перекуса, так и для праздничного стола.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и простой в приготовлении турецкой пиццы "пиде".

Ингредиенты:

мука – 500 г

прессованные дрожжи – 25 г

оливковое масло – 15 мл

вода (теплая) – 300 мл

сахар – 10 г

соль – 5 г

Для начинки:

фарш говяжий – 400-450 г

перец болгарский – 1 шт.

вода – 50 мл

лук – 1 шт.

томатная паста – 1 ст.л

петрушка

масло для жарки

соль и перец по вкусу

сыр моцарелла по желанию

Способ приготовления:

1. Для теста: разведите дрожжи в воде, затем влейте масло, добавьте сахар. Всыпьте просеянную муку и соль. Вымешайте тесто до гладкости, оно должно быть упругим. Накройте и оставьте на 1-1,5 часа в теплом месте.

2. Для начинки: нарежьте кубиками перец, лук. Обжарьте несколько минут лук, добавьте фарш, перец. Под конец добавьте томатную пасту, воду, специи по вкусу и готовьте к готовности. В конце присыпьте измельченной петрушкой.

3. Готовое тесто разделите на нужное количество частей (например, 8), округлите и снова накройте на 15 минут. Каждый шарик раскатайте в овал, выложите по краям немного натертого сыра моцарелла, и заверните, формируя, далее выложите начинку и снова посыпьте творогом.

4. Выпекайте в разогретой до 190°С духовке – 10-15 минут, или до золотистой корочки.

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