Турецкая пицца "пиде" для сытного перекуса: готовится с мясным фаршем всего 10 минут
Если у вас есть готовое тесто, вы с легкостью сможете приготовить быструю пиццу, а также хачапури. Эти блюда идеально подойдут как для перекуса, так и для праздничного стола.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и простой в приготовлении турецкой пиццы "пиде".
Ингредиенты:
- мука – 500 г
- прессованные дрожжи – 25 г
- оливковое масло – 15 мл
- вода (теплая) – 300 мл
- сахар – 10 г
- соль – 5 г
Для начинки:
- фарш говяжий – 400-450 г
- перец болгарский – 1 шт.
- вода – 50 мл
- лук – 1 шт.
- томатная паста – 1 ст.л
- петрушка
- масло для жарки
- соль и перец по вкусу
- сыр моцарелла по желанию
Способ приготовления:
1. Для теста: разведите дрожжи в воде, затем влейте масло, добавьте сахар. Всыпьте просеянную муку и соль. Вымешайте тесто до гладкости, оно должно быть упругим. Накройте и оставьте на 1-1,5 часа в теплом месте.
2. Для начинки: нарежьте кубиками перец, лук. Обжарьте несколько минут лук, добавьте фарш, перец. Под конец добавьте томатную пасту, воду, специи по вкусу и готовьте к готовности. В конце присыпьте измельченной петрушкой.
3. Готовое тесто разделите на нужное количество частей (например, 8), округлите и снова накройте на 15 минут. Каждый шарик раскатайте в овал, выложите по краям немного натертого сыра моцарелла, и заверните, формируя, далее выложите начинку и снова посыпьте творогом.
4. Выпекайте в разогретой до 190°С духовке – 10-15 минут, или до золотистой корочки.
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