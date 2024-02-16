Туман, местами осадки и порывы ветра: синоптики дали прогноз погоды на пятницу, 16 февраля.

В пятницу, 16 февраля, на всей территории Украины синоптики обещают, что будет облачно. И только в западных областях возможно кое-где наведается божья коровка.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Кроме того, в северо-восточной части, в частности Черкасской и Кировоградской ночью прогнозируются небольшой снег, местами с дождем.

На остальной территории Украины будет без осадков. В западных и северных областях ночью и утром, 16 февраля, ожидается небольшой туман. Почти на всей территории Украины ветер будет юго-восточный, до 10 м/с. А вот в Приазовье ожидают местами порывы до 20 м/с.

Температура в восточных и Сумской областях ночью 1-6 градусов ниже нуля, днем около нуля. На остальной территории ночью от двух градусов тепла до трех градусов мороза. Днем воздух прогреется до 6 градусов тепла. А на западе страны и юге Одесской области от шести до одиннадцати градусов тепла. В Карпатах ночью от двух до семи градусов ниже нуля, днем ртутный столбик может подняться до восьми градусов тепла.

Кроме того, синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в западных и северных областях – ночью и утром туман, видимость ограничена (200-500 м). Ожидается первый уровень опасности, поэтому нужно осторожничать на дорогах.

В Киевской области 16 февраля ночью и утром ожидается туман, а также ограниченная видимость (200-500 м). В Укргидрометцентре предупреждают о первом уровне опасности.

На высокогорье Карпат в Ивано-Франковской области и Закарпатье прогнозируется умеренная снеголавинная опасность второго уровня.

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшие дни на территории нашей страны сохранятся аномальные для февраля погодные условия. В некоторых регионах страны синоптики прогнозируют существенное потепление до +13 градусов.

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