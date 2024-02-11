Туман и потепление до +15 градусов: синоптики дали прогноз погоды на понедельник, 12 февраля

Погода в Украине в понедельник, 12 февраля, будем пасмурной с прояснениями, днем возможны незначительные дожди. На востоке, севере и в центре прогнозируют туман – видимость 200-500 м.

В этих регионах синоптики объявили І уровень опасности. Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра, опубликованному в Facebook.

В северных, восточных и большинстве центральных областей ожидается туман, на дорогах местами гололедица.

Температура воздуха 12 февраля в западных, южных и восточных областях будет колебаться от +10 до +15 градусов днем, ночью будет +4..+9. В центральных областях синоптики прогнозируют +10..+12 днем и +4..+7 ночью. В северных и северо-восточных областях днем будет до +8 градусов, ночью будет +4..+2.

Также в сообщении Укргидрометцентра говорится, что значительная снеголавинная опасность (3 уровень), ожидается на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.

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