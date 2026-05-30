Цветет месяцами: названо идеальное растение для балкона

Бугевилия может превратить обычный балкон или террасу в уголок в средиземноморском стиле. Это яркое растение цветет с конца весны до начала осени, а больше всего декоративности набирает летом – с июня по сентябрь.

Оно любит солнце, тепло и хорошо дренированную почву, поэтому лучше всего чувствует себя в больших горшках на южной или юго-западной стороне. Несмотря на тропическое происхождение, бугевиллию можно выращивать и в нашем климате, если вовремя заносить ее на зимовку в светлое помещение, информирует Kobieta Interia.

Чем особенна бугевилия

Бугевилия создана для теплого климата. Она обожает солнце, а в естественных условиях может взбираться по стенам, перголам и балюстрадам, образуя красочные занавесы. Несмотря на это, ее вполне можно выращивать и в прохладном климате – как балконное или террасное растение в горшке. Весной и летом она становится эффектным украшением открытого пространства, а перед холодами ее нужно перенести в светлое помещение.

Главное украшение бугевилии – яркие части, которые часто ошибочно принимают за лепестки. На самом деле это не сами цветы, а цветные прицветники. Настоящие цветки у растения маленькие, спрятаны внутри этих прицветников и обычно имеют белый, кремовый или желтоватый оттенок. Бугевилия бывает разных цветов. Самые распространенные оттенки – розовый, красный, пурпурный и фиолетовый. Также попадаются белые, оранжевые сорта.

Как ухаживать за бугевиллией на балконе

Самое важное условие для выращивания бугевилии – солнце. Чем больше света она получает, тем обильнее цветет. Горшок лучше ставить в очень светлом месте, желательно на южном или юго-западном балконе.

Почва должна быть легкой и водопроницаемой. Бугевилия не любит застоя воды, поэтому в горшке обязательно нужен дренаж. Если земля будет тяжелой и постоянно мокрой, корни могут начать гнить.

Поливать растение надо умеренно. Между поливами верхний слой почвы должен немного подсыхать. В период активного роста и цветения бугевиллию следует регулярно подкармливать удобрением для цветущих растений. Это поможет ей формировать больше ярких прицветников.

На что обратить внимание во время выращивания

Бугевилия не относится к самым сложным растениям, но имеет несколько важных требований. Прежде всего она не любит сильного ветра. Сквозняки и порывы могут повреждать побеги и вызывать опадение листьев.

Еще одна распространенная проблема – избыток воды. Если почва постоянно мокрая и тяжелая, корневая система быстро ослабевает, а растение теряет силу.

В то же время пересушивать бугевиллию тоже не стоит. Если ей долго не хватает влаги, листья начинают сморщиваться, подсыхать и опадать. Поэтому лучший вариант – умеренный, но регулярный полив с коротким подсыханием почвы между порциями воды.

Перед наступлением холодов растение нужно занести в помещение. Для зимовки ему подойдет светлое место без мороза. Весной, когда вернется стабильное тепло, бугевиллию снова можно вынести на балкон или террасу.

