Центр ответственной игры возобновил программу изучения зарубежных практик ответственной игры

Общественный союз "Responsible Gambling Center" (RGC) при поддержке партнеров возобновляет изучение зарубежных механизмов внедрения ответственной игры. Эта деятельность является частью более широкой работы RGC по созданию в Украине комплексной национальной программы по предотвращению рискованного поведения игроков. Программа охватывает медицинские, социальные, образовательные, цифровые и финансовые направления. Среди главных задач RGC – изучать успешные европейские практики и адаптировать их для внедрения в украинское законодательство и государственную политику.

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Программа начнётся с визита делегации в Таллинн, запланированного на 7–8 сентября 2026 года. Украинские специалисты ознакомятся с эстонскими регуляторными подходами и методами профилактики игровой зависимости. Также эксперты пообщаются с представителями Министерства социальных дел, Министерства финансов и Национального института здоровья и развития Эстонии.

Следующим пунктом международного календаря RGC станет SBC Summit 2026 в Лиссабоне, который пройдет с 29 сентября по 1 октября. Это одна из крупнейших отраслевых площадок мира, которая ежегодно собирает регуляторов, государственных чиновников, операторов, специалистов по психическому здоровью и общественные организации вокруг темы защиты игроков и ответственной игры.

"Для нас важно не просто изучать международный опыт, а понимать, как он работает на практике и какие результаты приносит обществу. Именно поэтому мы возобновляем программу профессиональных визитов и международного обмена опытом. Украина имеет возможность использовать лучшие европейские наработки в сфере ответственной игры и защиты игроков, адаптировав их к собственным реалиям. Наша задача – сформировать современную систему профилактики рискованного поведения, которая будет сочетать эффективное регулирование, поддержку людей, нуждающихся в помощи, и ответственный подход всех участников рынка", – отметила Ольга Исаева, директор общественного объединения Responsible Gambling Center.

Responsible Gambling Center при поддержке партнеров ведет системную исследовательскую деятельность. Недавно RGC опубликовал аналитический обзор подходов к ответственной игре в Великобритании, Норвегии и Польше. Работа стала результатом второго этапа исследования международных практик, которое уже охватило около 30 стран. Полные результаты обзора с анализом нормативной базы, практик операторов и инструментов саморегулирования в каждой юрисдикции доступны на сайте RGC.