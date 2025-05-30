'Цена вопроса 260 000 грн': украинским военным нужна помощь по РЭБ. Фото и видео

Украинским бойцам, которые защищают нас на Новопавловском направлении, срочно нужна помощь по РЭБ (радиоэлектронная борьба). Стоимость этого оборудования – 260 тыс. гривен, его уже заказали у производителя.

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Соответствующее сообщение на своей Facebook-странице сделала Оксана Миронова. Она отметила, что любая сумма сейчас будет уместной.

"Я знаю, что сборы идут тяжело. Но моему подразделению 37 обрмп "на вчера" нужен новый РЭБ, старый неизвестно теперь подлежит ли восстановлению. Направление Новопавловское. Цена вопроса – 260 000 грн. Очередь у производителя заняли. Банку открыли, линк в комментариях. Гривна, лайк, репост, комментарий – пожалуйста, чем можете", – говорится в сообщении.

Миронова добавила, что маленькая деталь, которую ожидали для ремонта низкочастотной системы РЭБ, задержалась на три дня – к сожалению, это стоило одной жизни военного и двух раненых. Ждать некогда, защитникам стоит помочь уже сегодня.

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Напомним, в последнее время на Новопавловском направлении увеличилось количество обстрелов из артиллерии по позициям украинских защитников. Военные российской оккупационной армии осуществляют там интенсивные штурмовые действия с привлечением бронетехники, а также наносят бомбовые удары по прилегающим к линии боевого соприкосновения населенным пунктам.

Как сообщал OBOZ.UA, Вооруженные силы Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки обезвредили около 1140 российских оккупантов. Также бойцы сожгли около 185 единиц военной техники и вооружения агрессора.

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