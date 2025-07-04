Целовали родную землю: сеть растрогали кадры с освобожденными из плена украинцами. Видео

Днем 4 июля стало известно о новом обмене пленными и возвращении домой новой группы украинских воинов и гражданских украинцев, находившихся в плену РФ. Часть военнопленных имеет тяжелые ранения и требует серьезного лечения.

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Некоторые из освобожденных сегодня провели в неволе более 3 лет, украинцы, ступив на свободную украинскую землю, целовали ее и не сдерживали эмоций. Пронзительные кадры опубликовали на ресурсах Министерства обороны Украины.

Освобождение из неволи защитников и гражданских пленников поприветствовал министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Сегодня еще одна группа наших людей вернулась домой из плена. Среди них – военные, которые обороняли Украину на самых сложных направлениях фронта, и гражданские, попавшие в плен в первые месяцы полномасштабной войны. Многие провели в неволе более трех лет. Некоторые защитники получили тяжелые ранения и нуждаются в серьезном лечении и восстановлении. Также удалось вернуть наших молодых бойцов, которым еще нет 25 лет", – рассказал он о подробностях обмена.

Умеров также заверил, что Украина делает все и даже больше, чтобы такой счастливый день непременно наступил в жизни каждой семьи, которая до сих пор ждет возвращения своих близких.

"Обмены – это всегда результат сложной, кропотливой работы многих людей и структур. Спасибо всем, мы продолжаем работать над тем, чтобы вернуть домой каждого украинского военнослужащего и каждого гражданского, которых удерживают россияне. Ни один пленный не будет забыт", – отметил министр.

В МОУ также опубликовали видео с кадрами, которые разрывают сердце. На них мужчины, которые не испугались взять в руки оружие и стать на защиту Украины от значительно более сильного агрессора и его армии, которая когда-то имела репутацию "второй в мире", плакали, как дети.

А некоторые, несмотря на камеры и многочисленных свидетелей, опускались на землю, чтобы поцеловать ее.

Напомним, после обеда 4 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новом обмене пленными с Россией. Он, как и ряд предыдущих, состоялся в рамках реализации договоренностей украинской и российской делегаций, достигнутых на второй встрече в Стамбуле в начале июня. Тогда было договорено об обмене в формате "всех на всех" пленных в возрасте до 25 лет или тяжело раненых или больных.

Ни данные о том, сколько пленных военных и гражданских пленников получили свободу сегодня, ни данные о том, сколько украинцев удалось вернуть за все время после второго раунда переговоров в Стамбуле, пока не разглашают – до завершения обменного процесса в рамках этих договоренностей.

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