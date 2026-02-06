'Труха Украина' подарила квартиру бабушке и внуку из Бахмутчины

Медиагруппа "Труха Украина" и ее основатель и владелец Максим Лавриненко продолжают обеспечивать жильем людей, которые потеряли его в результате войны.

Недавно в рамках проекта "Труха дарит жилье" квартиру получили переселенцы из Бахмутского района Донецкой области: пенсионерка с инвалидностью Зоя Дмитриевна и ее 12-летний внук-сирота Матвей.

"Надеюсь, что жизнь в собственных стенах поможет Зое Дмитриевне меньше волноваться о будущем, а Матвею – почувствовать опору и стабильность, ведь теперь не надо менять города, школы и друзей в поисках убежища", – отмечает Максим Лавриненко.

Квартира приобретена за собственные средства от прибыли медиагруппы "Труха Украина". Семья уже получила ключи от нового жилья.

В 2022 году Зоя Дмитриевна и Матвей вынуждены были эвакуироваться из родного Северска из-за активных боевых действий. Их дом на Донетчине разрушен. В Киеве семья арендовала жилье, тратя на это почти все имеющиеся средства. Выживать приходилось только благодаря выплатам для внутренне перемещенных лиц.

О проекте "Труха дарит жилье"

Инициатива по покупке жилья для пострадавших от войны действует третий год. В 2024 году квартиры получили харьковские семьи с детьми, чьи дома разрушены во время обстрелов. В конце 2025 года, медиагруппа приобрела дом для большой семьи переселенцев из Харьковщины, которые пережили оккупацию и потеряли жилье.

Заявки на участие в программе принимаются через онлайн-форму: https://bit.ly/4hn1Zec

Команда стремится помочь прежде всего людям в сложных жизненных обстоятельствах:

многодетным семьям;

одиноким родителям;

семьям с людьми с инвалидностью;

семьям погибших или пропавших без вести защитников Украины.

Каждая анкета рассматривается индивидуально.

О медиагруппе "Труха Украина"

"Труха Украина" – самый популярный украинский телеграмм-канал и одноименная медиагруппа, основателем и владельцем которой является Максим Лавриненко. Общая аудитория ресурсов группы превышает 8,7 миллиона пользователей.

Покупка жилья для пострадавших от войны является частью постоянной волонтерской деятельности медиагруппы. С первых дней полномасштабного вторжения "Труха Украина" поддерживает Вооруженные Силы Украины и гражданских граждан. Благотворительный Фонд "Труха Украина" системно помогает более 30 военным частям.

