Трудовая миграция – тема, на которой сегодня очень легко манипулировать обществом, – адвокат Магеррамов

В последние недели тема трудовой миграции в Украине стала одной из самых эмоциональных в публичном пространстве. Митинги в разных городах Украины, лозунги об "Украине для украинцев", дискуссии о возможном привлечении иностранной рабочей силы, а также многочисленные публикации и видео в социальных сетях сформировали атмосферу напряжения вокруг вопроса, который на самом деле требует не эмоций, а трезвого, профессионального и государственного анализа.

"Как иммиграционный адвокат, который много лет работает в сфере легализации иностранцев в Украине, могу сказать: проблема значительно сложнее, чем ее часто подают в медиапространстве. В обществе действительно существуют опасения относительно трудовой миграции – прежде всего из-за вопросов безопасности, культурной интеграции, конкуренции на рынке труда и общей нестабильности, которую переживает страна во время войны.

В то же время Украина уже сталкивается с дефицитом кадров в определенных сферах экономики. Причины очевидны: война, мобилизация, выезд миллионов украинцев за границу, демографические потери и серьезная нагрузка на рынок труда.

При этом заявления о якобы "массовом засилье" трудовых мигрантов не подтверждаются официальной статистикой. По официальным данным, в 2025 году было выдано 9574 разрешения на применение труда иностранцев. Для сравнения: в довоенном 2021 году таких разрешений было более 21 тысячи. То есть нынешний показатель составляет менее половины довоенного уровня.

Кроме того, даже получение разрешения на трудоустройство не означает фактический въезд человека в Украину. Часть иностранцев не проходит следующие этапы – получение визы, пересечение государственной границы или оформление временного вида на жительство. Важно понимать, что Украина сегодня имеет многоуровневую систему бюрократического контроля и контроля безопасности в сфере легализации иностранцев, особенно в условиях полномасштабной войны.

Однако даже при наличии такого контроля общественные опасения нельзя игнорировать. Люди реагируют на усталость от войны, экономическое давление, страх потери работы и общую неопределенность относительно будущего. Именно поэтому государству необходимо честно и открыто коммуницировать с обществом относительно миграционной политики, не оставляя пространства для слухов, манипуляций и радикализации темы.

По моему мнению, проблема многих дискуссий заключается в том, что обществу навязывают крайности: либо полное отрицание проблемы, либо нагнетание страхов относительно миграции. В реальности Украине нужна прогнозируемая и контролируемая миграционная политика, которая будет учитывать вопросы безопасности, экономики и национальных интересов государства.

Украина имеет право защищать собственный рынок труда и национальную безопасность. Но при этом государство должно учитывать и экономическую реальность: отдельные отрасли уже сегодня испытывают недостаток работников. Поэтому дискуссия должна вестись не вокруг самого факта присутствия иностранных работников, а вокруг того, насколько эффективно государство способно контролировать и регулировать эти процессы.

Отдельно хочу подчеркнуть: тема миграции очень легко становится инструментом политических манипуляций, общественного раскола и информационных спецопераций. Враг заинтересован в любых темах, которые могут дестабилизировать украинское общество изнутри – через страх, радикализацию и потерю доверия между людьми. Социальные сети сегодня нередко становятся средой для искусственного разжигания эмоций вокруг чувствительных тем, в том числе и миграционных.

Миграционная политика – это вопрос не только экономики или документов. Это также вопрос национальной безопасности, демографии, рынка труда и будущего государства. Поэтому эта тема требует максимально ответственного, профессионального и государственного подхода – как от власти, так и от общества и медиа", – поделился иммиграционный адвокат Шамси Магеррамов.