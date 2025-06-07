Троица или Зеленые праздники: суть праздника, что несут в церковь и как украшают дом

Святая Троица, или Зеленые праздники, - это один из крупнейших христианских праздников, который имеет глубокий религиозный и символический смысл. Его еще называют Пятидесятницей, ведь он приходится на пятидесятый день после Пасхи.

Видео дня

В 2025 году Троицу будут праздновать 8 июня. В православной традиции этот день считается днем сошествия Святого Духа на апостолов, что ознаменовало начало распространения христианской веры в мире. Праздник сочетает церковные обряды и народные традиции, которые в Украине имеют глубокие корни.

Что несут в церковь на Троицу

Одной из главных традиций Троицы является освящение в храмах зелени, которая символизирует обновление жизни и действие Святого Духа. В церковь верующие несут корзины с душистыми травами - мятой, чабрецом, полынью, любистком - и ветвями деревьев, в частности липы, клена или дуба. Часто в корзину добавляют хлеб, соль или мед в благодарность за Божьи дары.

После освящения эту зелень хранят дома в течение года - ее кладут за иконы, у дверей или используют в лечебных обрядах. Считается, что эти растения после освящения имеют защитную силу от зла и болезней.

Как украшают дом на Троицу

Троица также имеет выразительное бытовое измерение - к празднику украинцы тщательно убирают дом, моют пол, меняют полотенца и шторы.

В сам день святой Троицы дом украшают зеленью: аиром, любистком, чабрецом и свежескошенной травой. Иконы в доме украшают цветами и ветвями березы, создавая торжественную и одновременно естественную атмосферу. В центре праздничного стола часто кладут каравай, а угощением угощают гостей и родственников.

Эти традиции подчеркивают связь человека с природой и духовным миром, что является одной из основ Зеленых праздников.

На OBOZ.UA вы найдете подробную информацию, какие травы святить в церкви на Троицу.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.