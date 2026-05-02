Трогательно до слез: на Волыни аист прилетел на похороны Героя. Видео

В Подгайцевской громаде на Волыни во время прощания с погибшим военным Николаем Андрейчуком на похороны прилетел аист. Это произошло, когда жители на коленях встречали своего земляка, который вернулся с фронта "на щите". Птица не убегала от людей и стояла рядом с общиной во время церемонии.

Информацию о гибели военного и прощании с ним обнародовал Успенский деканат Волынской епархии ПЦУ. В сообщении указано, что Николай Андрийчук служил старшим стрелком-оператором и погиб в ноябре 2024 года.

"Друзья и близкие вспоминают его как светлого и доброго человека", – говорится в сообщении.

Прощание проходило в селе Воротнив. Люди становились на колени, когда встречали траурную процессию, и в этот момент рядом с ними появился аист. Он не испугался громких звуков или толпы, не улетал, а оставался среди людей. И это выглядело необычно тихо, даже несмотря на военный оркестр и выстрелы почетного караула.

После литии возле дома процессия двинулась к храму Рождества Пресвятой Богородицы. Там состоялся чин похорон. Люди вспоминают, что птица была рядом почти все это время. Возможно, это случайность, но многие восприняли это как символический момент прощания.

Обстоятельства гибели

Николай Андрийчук начал военную службу в июле 2024 года. Он выполнял обязанности старшего стрелка-оператора в стрелковом отделении. Жизнь военного оборвалась 6 ноября 2024 года вблизи города Торецк Бахмутского района в результате атаки вражеского беспилотника.

Семья долгое время не имела подтверждения гибели. Близкие ждали и надеялись до последнего. Только в апреле 2026 года после идентификации тел, переданных во время обменов, экспертиза подтвердила смерть военного.

После похорон Николая Андрийчука похоронили с воинскими почестями на кладбище возле церкви. Под звуки Государственного Гимна Украины жене вручили государственный флаг. У погибшего остались жена, родители и старший брат.

