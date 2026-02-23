Трое до сих пор в реанимации: появились новые данные о состоянии пострадавших в результате теракта во Львове

По состоянию на сегодня трое раненых в результате теракта во Львове остаются в отделении интенсивной терапии в тяжелом состоянии. В то же время часть пострадавших после стабилизации перевели из реанимации в профильные отделения, а еще 11 человек продолжают лечение дома под наблюдением врачей.

В больнице святого Луки двое пациентов с травмами средней тяжести находятся в хирургическом отделении. Информацию обнародовал политик Игорь Зинкевич в Telegram.

Медики оценивают их состояние как стабильное и оказывают необходимую помощь. Самые тяжелые раненые проходят лечение в отделении интенсивной терапии больницы святого Пантелеймона. Врачи продолжают бороться за их состояние и осуществляют круглосуточный мониторинг жизненных показателей.

В целом часть пострадавших после оказания неотложной помощи отпустили на амбулаторное лечение. 11 человек сейчас восстанавливаются дома в соответствии с рекомендациями специалистов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во Львове правоохранители задержали женщину, которую подозревают в совершении теракта в центре города. В результате взрывов погибла 23-летняя полицейская, еще 25 человек получили ранения.

