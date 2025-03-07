1. Мф 27:46 (и Мк 15:34) — Боже Мой, Боже Мой! для чего Меня Ты оставил?

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Мгновение слабости Иисуса на кресте! Иисус — вследствие того, что Богом Он является лишь наполовину, ведь Мать Его — просто еврейская Женщина, оказался в чём-то несовершенным!!! Придумать ТАКОЕ — было бы недопустимым богохульственным кощунством и святотатством. Но именно это и есть для меня свидетельство правды в Евангелиях.

2. Явные несогласованности в разных Евангелиях, в том числе и в так называемых синоптических, то есть в первых трёх.

Но разве не так разные люди рассказывают об одних и тех же минувших событиях?! Конечно, при желании можно было всё легко "согласовать"! Но именно такие многочисленные несогласованности как раз и свидетельствуют лично для меня безусловно, что рассказы святых апостолов — действительно правдивы.

2. "Апостол язычников" Савл/Павел практически В ОДИНОЧКУ сделал христианство религией не чисто еврейской, а именно МИРОВОЙ.

Начало ПЕРВОГО века нашей эры! Планета по числнности населения в сравнении с сегодняшней почти пуста. Нет ни книг, ни газет или журналов, общественного транспорта, конечно, тоже нет, как нет ни интернета, ни телевидения или радио, ни факсов или телефонов либо телеграфа или телетайпа. Но всё было распространено — невзирая на сумасшедшее сопротивление — разве что не мгновенно, хотя первых христиан и распространителей христианства просто убивали!

И это — без содействия Высшей Силы??? Разошлись за пару поколений по многим странам рассказы об удивительном Учителе, говорившем, что Он — Господь, и не только рассказы, но и ВЕРА в Него, хотя за недолгую Его земную жизнь своими глазами видели Иисуса где-то максимум сотня-две людей без СМИ и коммуникаций на очень ограниченном пространстве…