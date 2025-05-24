Три года провел в российском плену: на Прикарпатье торжественно встретили военного после обмена. Фото

В пятницу, 23 мая, в городе Надворная Ивано-Франковской области встретили защитника Владимира Алексеева. Защитник 2000-го года рождения три года провел в российском плену и вернулся на Родину в рамках обмена.

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Об этом в Facebook сообщил глава Надворнянского городского совета Зиновий Андрийович. По случаю возвращения воина в центре города, несмотря на плохую погоду, собралось много людей.

В руках они держали плакаты и украинские флаги. Надворнянцы обнимали Владимира и рассказывали ему о событиях, которые он пропустил, находясь в неволе.

"Эти годы – это не просто время. Это борьба за жизнь, вера в спасение и непокоренность духа. Владимир – это символ несокрушимости, мужества и верности присяге. Его возвращение сегодня – это победа правды, это ответ всем, кто сомневался в силе украинского сердца", – подчеркнул городской голова.

"В этот день Надворная не сдерживает слез радости и гордости. Мы обнимаем нашего Воина как сына, как брата, как того, кто прошел сквозь самые темные испытания и вернулся домой. Спасибо Всевышнему. Спасибо каждому, кто помог вернуть Владимира. И, прежде всего, спасибо тебе, Владимир, за силу, за несокрушимость, за любовь к Украине, которую ты пронес сквозь пытки и боль", – написал Андрийович.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина и РФ 23 мая провели самый большой с начала полномасштабного вторжения обмен пленными. Домой из неволи в этот день вернулись 390 украинцев – 270 воинов Сил обороны и 120 гражданских. России было соответственно передано 270 российских военных и 120 гражданских.

Этот обмен стал первым этапом реализации договоренности об обмене пленными в формате "1000 на 1000", о котором Украина и Россия договорились во время переговоров в Стамбуле.

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