Тревожные "признаки": эти фразы указывают на низкий интеллект

Низкий уровень интеллекта чаще всего проявляется не в уровне знаний, а в отсутствии критического мышления и способности анализировать собственные убеждения. Именно на это могут указывать некоторые распространенные фразы, которые люди используют в повседневной жизни.

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Подборку таких высказываний психолог Мариелиса Реес опубликовала в статье для издания YourTango. По её словам, приведённые фразы, прежде всего , свидетельствуют о недостатке навыков критического мышления, а не являются безусловным доказательством низкого интеллекта.

Чрезмерная уверенность и нежелание проверять факты

По мнению автора, одним из тревожных сигналов является фраза "Я видел это в соцсетях", если человек безоговорочно доверяет информации, не проверяя её источники.

К таким высказываниям она также относит "Мне не нужно об этом думать, я просто знаю" и "Это же очевидно!". Психолог отмечает, что чрезмерная уверенность в собственных убеждениях без анализа ситуации и убежденность в своей правоте могут свидетельствовать о поверхностном мышлении.

Нежелание слушать других и работать над собой

По словам Рейес, фраза "Какое это имеет значение?" нередко демонстрирует нежелание понять позицию или эмоции собеседника. В то же время люди с высоким уровнем интеллекта, как утверждает автор, обычно стараются выслушать другую точку зрения, даже если не согласны с ней.

К этой группе психолог также относит высказывания "Мне все равно, правда это или нет", "Я всегда был таким" и "У меня нет времени об этом думать". По её мнению, они могут свидетельствовать о закрытости к новой информации, оправдании собственного поведения и уклонении от самоанализа.

Отношение к критике и собственному опыту

Отдельно автор обратила внимание на фразы "Это просто хейтеры", "Ну, мне же это помогло" и "Я не обязан ничего объяснять". Они могут указывать на нежелание воспринимать конструктивную критику, склонность считать собственный опыт универсальным, а также неготовность аргументировать свои поступки или объяснять их собеседнику.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что привычные фразы, которые многие люди воспринимают как проявление заботы или вежливости, иногда скрывают критику, высокомерие или манипуляцию. На самом деле лучше обращать внимание не только на слова, но и на их подтекст. Ведь регулярные подобные высказывания могут свидетельствовать о нездоровой модели общения.

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