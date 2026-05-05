Тренеры 'Сердца Азовстали' провели тренинг по посттравматическому росту в Мариупольском государственном университете

Тренеры посттравматического роста "Сердца Азовстали", ветераны ВСУ Александр Дидур и Сергей Яровой провели практический тренинг для студентов и сотрудников Мариупольского государственного университета.

Во время встречи участники говорили о посттравматическом росте – подход, который помогает не просто восстановиться после травматического опыта, а трансформировать его в ресурс для дальнейшей жизни.

Александр и Сергей поделились собственным путем после пережитого и объяснили, как работает этот процесс на практике. Для них посттравматический рост – это о работе над собой, преодолении внутренних барьеров и превращении сложного опыта в силу, дающую импульс двигаться дальше.

Участники узнали о ключевых направлениях изменений, которые могут происходить после травматических событий: переосмысление ценности жизни, открытие собственной силы, формирование новых смыслов, более глубокие связи с близкими. Во время практической части каждый имел возможность проанализировать собственный опыт и посмотреть на него с новой перспективы.

Отдельное внимание тренеры уделили распространенным мифам о посттравматическом росте. В частности, он не является обязательным для каждого, не заменяет лечение и не происходит быстро. В то же время даже возвращение к базовому состоянию уже является важным результатом. Во время тренинга также обсудили, как экологически взаимодействовать с ветеранами. Среди ключевых советов — не навязывать помощь, уметь слушать и не обесценивать пережитый опыт.

"Не стоит сравнивать свою травму с чужой или преуменьшать ее значение. Каждый опыт важен", — подчеркнул Сергей Яровой. В "Сердце Азовстали" подход посттравматического роста является частью системной поддержки ветеранов и их семей. Важную роль в этом играет формат "равный – равному", где именно ветераны помогают другим пройти путь от травмы к восстановлению и новым смыслам.