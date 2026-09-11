Требуется особый уход: что делать с кустами роз осенью

Осенью розы ещё могут активно цвести, однако в этот период кусты уже постепенно готовятся к зиме. Именно поэтому уход нужно изменить: уменьшить полив, отказаться от азотных удобрений и внимательнее следить за состоянием листьев и побегов.

Видео дня

Правильная подготовка поможет розам лучше перенести морозы, а весной быстрее восстановиться. OBOZ.UA рассказывает, что нужно сделать с кустами осенью и каких ошибок лучше не допускать.

Не стимулируйте появление новых побегов

В начале осени на кустах еще часто остаётся много бутонов. Если погода теплая, розы могут продолжать цвести даже в октябре.

Увядшие цветы можно удалять, однако в конце сезона не стоит слишком активно обрезать растение. Чем сильнее стимулировать куст, тем больше вероятность, что он начнет образовывать молодые побеги. Они уже не успеют созреть до морозов и могут погибнуть зимой.

Какие удобрения использовать не стоит

В конце лета или в начале осени розам можно дать последнюю подкормку с фосфором и калием. Эти элементы способствуют созреванию побегов и помогают растению подготовиться к холодам.

А вот азотные удобрения в это время нежелательны. Они стимулируют активный рост зеленой массы, что осенью розам уже не нужно. Поэтому под кусты не стоит вносить настои трав, свежий навоз и другие удобрения с высоким содержанием азота.

Полив нужно постепенно сократить

С наступлением прохладной погоды потребность роз в воде уменьшается. Частые поливы могут привести к переувлажнению почвы и создать благоприятные условия для развития грибковых заболеваний.

Если осень дождливая, дополнительно поливать кусты обычно не требуется.

При длительной сухой погоде ориентироваться следует на состояние почвы. Почва не должна быть постоянно влажной, но и допускать сильное пересыхание корневой зоны нежелательно.

Проверяйте листья на наличие пятен и налета

Осенью из-за прохладных ночей, повышенной влажности и более слабого испарения влаги розы становятся особенно уязвимыми к грибковым заболеваниям.

Среди наиболее распространенных проблем – черная пятнистость, ржавчина и мучнистая роса. Кусты нужно регулярно осматривать. Пораженные листья лучше убирать и не оставлять под растением. Если заболевание уже появилось, используют препарат, разрешенный для обработки роз, строго следуя инструкции.

Не оставляйте вредителей зимовать на кустах

Перед наступлением холодов стоит проверить розы на наличие насекомых.

На листьях могут оставаться тля, трипсы, гусеницы и другие вредители. Они ослабляют растение, а часть из них способна успешно перезимовать возле куста или под укрытием.

Если насекомых немного, их можно удалить механически вместе с поражёнными листьями. В случае сильного заражения применяют соответствующее средство для борьбы с конкретным вредителем.

Уберите все лишнее вокруг роз

К зиме кустам требуется хорошее проветривание. Если возле них густо растут однолетники, сорняки или другие растения, осенью лишнюю зеленую массу лучше убрать.

Так нижняя часть куста будет получать больше света, а после дождя листья и почва быстрее просохнут. Также стоит регулярно собирать опавшую и больную листву. Особенно важно не оставлять её под розами на зиму, ведь на растительных остатках могут сохраняться возбудители болезней.

С сильной обрезкой лучше не торопиться

Осенью не нужно проводить сильную формирующую обрезку задолго до морозов. Она может спровоцировать появление новых побегов.

До наступления стабильных холодов достаточно удалять поврежденные, больные или засохшие части растения. Основную подготовку к зимнему укрытию проводят уже ближе к морозам, учитывая сорт розы и климат конкретного региона.

OBOZ.UA предлагает узнать, как правильно обрезать гортензии.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.