Можете нанести вред: как правильно срезать цветы гортензии

После окончания цветения гортензии многие садоводы спешат удалить сухие соцветия. Однако делать это стоит не всегда. Все зависит от вида растения: для одних гортензий такая обрезка будет полезна, а другим может навредить и даже лишить цветения в следующем сезоне.

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Гортензия насчитывает десятки видов и тысячи сортов, которые отличаются не только формой и цветом соцветий, но и правилами ухода. Поэтому перед обрезкой прежде всего нужно выяснить, какая именно гортензия растет в вашем саду, сообщает Deccoria.

Когда нужно срезать отцветшие соцветия

У крупнолистной, или садовой, гортензии сухие соцветия лучше оставлять до весны и удалять примерно в апреле.

Дело в том, что этот вид формирует цветочные почки на прошлогодних побегах. Если осенью обрезать их слишком низко, вместе с сухими цветами можно случайно срезать и почки, из которых следующим летом должны были бы появиться новые соцветия.

Кроме того, сухие цветочные шапки, оставленные на зиму, частично защищают молодые почки от мороза.

Совершенно другие правила действуют для метельчатых и древовидных гортензий. Они цветут на молодых побегах текущего года, поэтому высохшие соцветия можно удалять как ранней осенью, так и весной. Если обрезку проводят осенью, лучше всего делать это примерно с середины сентября по октябрь. При этом желательно срезать только отцветшие цветы, не укорачивая сильно побеги.

Слишком интенсивная осенняя обрезка может стимулировать появление молодых побегов, которые не успеют окрепнуть до морозов.

А что делать с черешковой гортензией

Черешковую, или плетистую, гортензию рекомендуют обрезать летом сразу после окончания цветения.

Этот вид формирует цветы на двухлетних и более старых побегах, поэтому поздняя или слишком сильная обрезка может существенно уменьшить количество соцветий в следующем году. В этот же период можно удалить сухие, поврежденные или неправильно расположенные ветки.

Как правильно срезать соцветия

Сухие цветы не стоит просто срезать в любом месте побега. Важно правильно определить точку обрезки, чтобы не повредить здоровые почки.

Перед работой следует подготовить острый и продезинфицированный секатор. Тупой инструмент может повредить ткани растения, а грязный – стать источником инфекции.

У садовой гортензии нужно найти первый или второй хорошо сформированный узел ниже соцветия. Узел — это место, откуда растут листья или почки.

Срез следует делать примерно на 0,5–1 см выше узла, желательно немного наискось. Это поможет избежать скопления воды на месте среза. Особенно важно не повредить почки непосредственно под соцветием, ведь именно из них в следующем году могут развиться цветы.

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