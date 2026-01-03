Трамп отдал приказ несколько дней назад: выяснились детали подготовки атаки на Венесуэлу

США нанесли серию военных ударов по Венесуэле после прямого приказа президента Дональда Трампа, отданного несколько дней назад. Атаки были направлены по военным и инфраструктурным объектам и стали самым жестким шагом Вашингтона против режима Николаса Мадуро за последние годы.

Видео дня

Взрывы прогремели, в частности, в столице Каракасе, после чего появились сообщения о низколетящих самолетах и ракетных ударах. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на американских чиновников.

Президент США Дональд Трамп приказал нанести удары по объектам в Венесуэле, включая военные цели, в рамках кампании по усилению давления на режим Николаса Мадуро. Перед этим США в течение месяцев наращивали военное присутствие в регионе, в частности разместили авианосец USS Gerald R. Ford и другие корабли ВМС в Карибском бассейне.

В последние недели американские силы также захватили два нефтяных танкера у побережья Венесуэлы и нанесли удары по десяткам лодок, которые, по версии Вашингтона, использовались для транспортировки наркотиков. Администрация Трампа обвиняет режим Мадуро в сотрудничестве с наркокартелями и террористическими группировками, что венесуэльские власти отрицают.

Правительство Венесуэлы заявило, что удары США были направлены не только на военные, но и на гражданские объекты в Каракасе и штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра. Каракас обвинил Вашингтон в попытке смены режима и призвал к немедленному созыву Совета Безопасности ООН.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель осудил действия США, назвав их "преступным нападением" и примером государственного терроризма. В то же время президент Колумбии Густаво Петро заявил, что мир должен немедленно отреагировать на бомбардировку Каракаса. Сам Мадуро накануне заявлял о готовности к переговорам с США по наркотрафику, нефти и миграции, однако удары, по оценке экспертов, могут окончательно разрушить возможности для дипломатического диалога.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ночью 3 января в Венесуэле прогремела серия мощных взрывов на объектах инфраструктуры. По предварительным данным, удары пришлись на юг города Каракас – в районе Форт-Тиуна и авиабазы генералиссимуса Франсиско де Миранды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!