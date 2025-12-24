Традиция заботы и добра: Фонд Рината Ахметова устроил в Днепре праздник для детей с прифронтовых территорий

Приближается Новый год – время мечтаний и предчувствия чуда. 23 декабря в Днепре Фонд поздравил детей из громад Донецкой области во время традиционной Новогодней акции программы "Ринат Ахметов – Детям!". Уже 25 лет эта акция является символом заботы и поддержки, а также дарит детям радость и веру в лучшее будущее, даже в самые сложные времена.

"Такие мероприятия нужны, чтобы дети понимали – они не одни, о них заботятся. Сегодня мы приветствовали детей с прифронтовых территорий. Фонд поддерживает эти общины. Эта акция – это приветствие и добро", – отметила Ирина Блажан, главный директор программ Фонда.

В Днепре для детей были организованы развлечения с аниматорами, веселые конкурсы и командные игры. Для мальчиков и девочек создали атмосферу настоящего новогоднего чуда. За устроенное событие Фонд Рината Ахметова отдельно поблагодарили родители детей.

"В такие времена это очень большая поддержка. Спасибо за такое мероприятие для детей", – говорит Татьяна, переселенка из Сартанской громады Донецкой области.

"Мы искренне благодарны Фонду Рината Ахметова за его поддержку, потому что для наших детей такие новогодние мероприятия никто не делает, кроме него и нашей громады. Перед новогодними праздниками нам очень хотелось получить ощущение дома. И сегодня мы смогли немножко почувствовать это", – рассказывает Кристина, переселенка из Мангушской громады Донецкой области.

Программа "Ринат Ахметов – Детям" реализует проекты, которые всесторонне поддерживают мальчиков и девочек, чье детство было отобрано из-за российской агрессии. Благодаря программе дети проходят психологическую и физическую реабилитацию, а также могут развиваться и реализовывать свои мечты. За время работы помощь Фонда охватила более 6 млн детей.

Частью масштабной программы "Ринат Ахметов – Детям" является Новогодняя акция – традиция, которая длится непрерывно уже 25 лет. Команда Фонда организовывает новогодние поздравления для детей из уязвимых категорий, а также для тех, кто пострадал от последствий войны России против Украины.

