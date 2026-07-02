Традиционные кухонные шкафы больше не в моде: назван новый тренд в мире

В современных кухнях традиционные нижние шкафы всё чаще заменяют выдвижными ящиками. Такое решение улучшает организацию пространства и облегчает доступ к вещам.

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Наряду с преимуществами эта система имеет и определенные недостатки, которые стоит учитывать перед выбором. OBOZ.UA рассказывает о новой тенденции в дизайне кухонь.

Выдвижные ящики позволяют сразу видеть всё содержимое, не доставая вещи из глубины шкафа. Это делает пользование кухней более удобным в повседневной жизни и снижает нагрузку на спину и колени, что особенно важно для людей старшего возраста.

Также такая система подходит для небольших кухонь, поскольку помогает максимально эффективно использовать пространство. Благодаря этому можно разместить больше посуды и кухонных принадлежностей.

Еще одним преимуществом называют возможность легко организовать внутреннее пространство ящиков. Предметы можно разделить по зонам. Это упрощает поддержание порядка и ежедневное приготовление пищи.

Однако такие ящики стоят дороже обычных шкафов и требуют качественного монтажа. Важную роль играют надёжность направляющих и их способность выдерживать нагрузку.

Кроме того, не вся бытовая техника подходит для такого способа хранения.

Напомним, если в вашем доме комната получает мало естественного света, вам следует тщательно подойти к выбору цвета краски. В конце концов, некоторые оттенки — даже те, которые, как вы ожидаете, прекрасно подойдут для такой комнаты — могут сделать плохо освещенное пространство еще более тесным и похожим на пещеру.

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