Топ-5 цветов, которые категорически запрещено использовать в темной комнате

Если в вашем доме комната получает мало естественного света, вам следует тщательно подойти к выбору цвета краски. Ведь некоторые оттенки — даже те, которые, как вы полагаете, прекрасно подойдут для такой комнаты, — могут сделать плохо освещенное пространство еще более тесным и похожим на пещеру.

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Дизайнеры интерьеров выделяют пять оттенков, которые они точно не рекомендовали бы использовать в темной комнате, пишет OBOZ.UA.

Темный уголь

В комнате, которая и без того темная, выбор краски темно-угольного цвета придаст ей слишком суровый вид. В целом, цветов с низким коэффициентом LRV (черный, насыщенно-зеленый, темно-синий и т. д.) следует избегать, если в вашей комнате недостаточно естественного освещения.

Холодные серые цвета

Некоторые более светлые оттенки также будут проблематичны в темных комнатах, например, холодный серый. Холодные серые оттенки могут быть прекрасны в определенных ситуациях, но точно не в темных комнатах. Без достаточного количества естественного освещения они могут казаться очень холодными и унылыми, из-за чего вся комната будет восприниматься совсем не уютно.

Резкий, холодный белый

Вы можете предположить, что насыщенный белый цвет мгновенно осветлит вашу темную комнату, но эксперты предостерегают от этого, отмечая, что этот оттенок "часто будет иметь обратный эффект" в таком случае. В комнатах без достаточного естественного света они, как правило, придают серые оттенки, а не тепло, что может сделать все пространство немного безжизненным до полудня.

Цвета с желтым или зеленым оттенком

При искусственном освещении, на которое рассчитаны темные комнаты, эти оттенки меняются весьма неприятным образом. То, что в банке выглядит как мягкий, землистый нейтральный цвет, на стене станет тусклым.

Очень насыщенные цвета

Глубоким, насыщенным оттенкам нужен свет, чтобы по-настоящему ожить. В темной комнате эта насыщенность просто кажется тяжелой и угнетающей, а не драматичной, и в результате вы получаете пространство, которое кажется меньше и больше похожим на пещеру, а не уютным.

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