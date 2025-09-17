Топ 7 специй-"предателей", которые испортят любой суп
Суп – лучшее блюдо для сытного обеда, особенно осенью и зимой. Супы не только быстро насыщают, но и согревают. А благодаря именно специям, блюду можно придать любого вкуса, но также нужно помнить, что есть специи, которые буквально "убьют" блюдо.
Редакция FoodOboz делится перечнем из 7 специй, которые точно могут испортить суп.
Корица
Она превращает суп в "жидкий штрудель". Сладкие нотки с бульоном совсем не дружат. Но все же ее добавляют, например, в марокканские супы или индийские карри, но там она гармонично сочетается с другими специями и совсем другим "сюжетом" вкуса. А вот в привычном украинском или европейском супе она точно будет "чужой" гостьей.
Ваниль
Представьте борщ с ароматом ванильного сахара. Вместо аппетита – ощущение, что кто-то перепутал кастрюли.
Гвоздика
Очень сильная специя. Если случайно бросить в суп – он будет иметь привкус аптечного сиропа от кашля.
Анис (звездчатый бадьян)
В маленьких количествах он волшебный в глинтвейне. Но в супе вкус становится "мыльным" и сладковатым, как ликер.
Мускатный орех (в избытке)
Немножко – это изящно. Но если сыпнуть щедро, тогда суп получит резкую, даже горькую ноту, которая перебьет все остальное.
Кардамон
В сладких блюдах – пряная магия. В супе он имеет странный "парфюмерный" оттенок, который сделает блюдо напоминанием о парфюмерии, а не об обеде.
Шафран (если много добавить)
Дорогая специя, но в большом количестве придает супу металлический, даже горький привкус.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: