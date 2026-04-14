Топ-5 цветов, которые могут серьезно навредить коту или собаке: держите их подальше от них

Владельцев собак предупредили о популярных цветах и растениях, которые могут представлять серьезную угрозу для здоровья домашних любимцев.

Кэроланн Цицеро, ведущий ветеринарный консультант, предупреждает, что употребление шести популярных цветов может иметь очень негативные последствия для собак и кошек, пишет Express.

По словам специалиста, весенние цветы, которые обычно дарят на Пасху, такие как нарциссы, тюльпаны, гиацинты и амариллис, ядовиты для собак. Они вызывают сильные расстройства желудка, слюнотечение или даже проблемы с сердцем и судороги.

Кроме того, все части лилии очень токсичны для кошек и могут вызвать быструю, смертельную почечную недостаточность.

Хотя собаки обычно избегают ядовитых растений, важно знать о потенциальных рисках в вашем доме.

Что делать, если собака или кот все же съели ядовитое растение

Сохраняйте спокойствие: это помогает вам принимать правильные решения, а также расслабляет вашего любимца.

Обратитесь к ветеринару или в ветеринарную службу экстренной помощи вне рабочего времени: не стесняйтесь обращаться за помощью, если вы знаете или подозреваете, что ваша собака или кот съел что-то опасное. Ветеринару будет чрезвычайно полезно, если вы сможете предоставить представление о том, что, когда, сколько токсичного вещества съел ваш любимец, и если у вас еще есть упаковка, возьмите ее с собой.

Следуйте инструкциям вашего ветеринара: он посоветует, лечить вашу собаку или кота дома или привести их в клинику.

Никогда не пытайтесь самостоятельно вызвать у животного рвоту, поскольку это может нанести еще больший вред, если все сделать неправильно. В тяжелых случаях собака или кот могут провести ночь у ветеринара под капельницей, чтобы очистить организм от остатков токсинов.

