Топ-5 книг, которые стоит прочитать в 2026 году: каждая история уникальна

Книги – это идеальный способ перенестись в совершенно другие миры, не покидая своего дома. При этом мы получаем совершенно уникальные истории на любой вкус.

Репортер социальных новостей Даниэль Кейт Роу прочитала 240 книг в течение 2025 года, и назвала 5 книг, которые она рекомендует добавить в ваш список в ближайшее время, пишет Express.

Серия "Парни из Томмена" Хлои Уолш

"Парни из Томмена" — известная серия ирландской писательницы Хлои Уолш, которая рассказывает о жизни и отношениях учеников элитной школы Томмен. В этих романах есть все: дружба и соперничество, первые чувства и тяжелые испытания, искренность и драматические повороты. Серия получила большую популярность в мире благодаря живым персонажам и сюжетам, близким современной молодежи.

"Тайная история" Донны Тартт

Повествование ведется от имени Ричарда Пейпена, который поступает в элитный колледж в Вермонте. Он попадает в изолированную группу из пяти студентов, которые под руководством харизматичного профессора изучают древнегреческий язык и античную культуру.

Книга построена как "детектив наоборот" (inverted detective story). Читатель с первых страниц знает, кто кого убил, но главная интрига заключается в том, почему это произошло и как герои дошли до этого.

"Король Скорби" Джо Гилла

Действие разворачивается вокруг шести друзей, студентов колледжа в штате Мэн. В попытке спасти своего друга Артура Окса от неприятностей, они обращаются к магии, используя оккультную книгу в человеческой коже. Им удается вызвать древнего демонического дракона по имени Король Скорби.

Дракон соглашается помочь, но за это друзья вынуждены каждый год приносить ему новую человеческую жертву на Пасху, иначе он съест их самих. Повествование охватывает около 40 лет жизни героев, показывая, как эта роковая сделка разрушает их судьбы.

"Катабазис" Ребекки Куанг

Это история о двух академических соперниках из Кембриджа, которые вынуждены отправиться в Ад, чтобы спасти душу своего покойного научного руководителя. Для них это единственный способ получить рекомендательные письма, необходимые для карьеры. Роман сочетает элементы "темной академии", сатиры на университетскую жизнь и мифологического фэнтези.

"Небесные тела" Имани Эрриу

Действие разворачивается в мире под названием Целестия, где правят жестокие боги — Звезды. Главная героиня, принцесса Элара, обременена пророчеством: она должна влюбиться в Звезду, и эта любовь принесет гибель им обоим. Когда бог войны Ариете уничтожает ее королевство, Элара попадает в плен к вражескому королевству Гелиос. Там она вынуждена тренироваться под присмотром принца Лоренцо (Энцо), чтобы стать оружием против богов, но между ними возникает запретное чувство.

