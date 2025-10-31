Мужчина прочитал 3599 книг за 60 лет и назвал одну из них 'настоящей пыткой'

Найти время для чтения часто может быть сложно из-за многочисленных жизненных отвлекающих факторов, но для одного мужчины это занятие было буквально всем его существованием.

Видео дня

Одна из букблогеров с ником @drawntobooks в своем TikTok рассказала, что мужчина по имени Дэн Пельцер имел "тысячи книг в своем списке для чтения", включая "одну, которую он назвал худшей".

Когда Дэн трагически умер, он оставил после себя необычайное наследие – "60-летний архив своей читательской жизни". В 1962 году, служа в Корпусе мира в Непале, Дэн начал читать небольшую волонтерскую библиотеку из 150 книг.

Вернувшись домой, он просто продолжал работать, неустанно перебирая все книги из своего списка.

От классики и мемуаров до романов Джона Гришема, Дэн прочитал их все, старательно записывая названия каждой книги. Ему удавалось проработать до 80 книг ежегодно.

Более того, он брал "почти все из них в своей местной библиотеке", чтобы ему не пришлось тратить целое состояние на свою страсть.

В конце своей жизни он оставил после себя 109-страничный список, который мог похвастаться более 3599 записями, и он "дочитывал каждую начатую книгу", независимо от того, нравилась она ему или нет.

Одна книга, которая ему не понравилась больше всего, – это "Улисс" Джеймса Джойса, опубликованный в 1920 году. Роман, насыщенный и длинный, рассказывает о переживаниях трех персонажей – Стивена Дедалуса, Леопольда Блума и Молли Блум – одного дня в Дублине, 16 июня 1904 года.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как будет на украинском языке "стопка книг".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.