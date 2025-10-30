Топ-10 ошибок, которых не следует допускать во время приготовления лосося: получится резиновым и невкусным
Многие думают, что лосось невозможно испортить ничем, но они откровенно ошибаются.
Издание Eat This Not That пообщалось с шеф-поварами и кулинарными профессионалами, чтобы получить лучшие советы и рекомендации по избежанию частых ошибок в приготовлении этой конкретной рыбы.
Поэтому пришло время узнать, что большинство из нас делает неправильно, и как это исправить.
Покупка в неподходящем месте
Супермаркет прекрасно подходит для приобретения основных продуктов, но за свежей рыбой стоит посетить специализированный рынок.
"Сходите на рыбный рынок или даже в мясной магазин, чтобы найти лучшее качество", – советует Мэтью Воскуил, шеф-повар и директор по питанию и напиткам в ресторане Cara в Ньюпорте, штат Род-Айленд.
Игнорирование запаха
Лосось происходит из моря, и он должен пахнуть именно так, как и место, где вы его покупаете.
Вся рыба должна быть на льду или должным образом охлажденной. Филе и стейки должны выглядеть яркими, блестящими и твердыми.
Выбор замороженного продукта
Когда речь идет о лососе, свежий действительно лучше, утверждают эксперты.
Замораживание вытягивает влагу из рыбы и может сделать ее более кашеобразной по текстуре.
Выбор предварительно нарезанного филе
Принцип "цельные продукты – лучшие" касается и лосося. По словам экспертов, предварительно нарезанные куски, как правило, неравномерные по форме и размеру, что затем вызывает пережаривание или недожарку порций рыбы.
Неправильное хранение лосося
Если вы не будете использовать лосося в тот же день, когда купили его, можете воспользоваться советами по хранению:
- Разверните рыбу.
- Промокните насухо.
- Положите ее в пакет на молнии.
- Выдавите воздух.
- Запечатайте пакет.
Далее положите рыбу на слой льда в миске или контейнере и поставьте ее в заднюю часть холодильника — там, где холоднее всего.
Игнорирование того, какой вид лосося вы готовите
Многие люди не осознают, что атлантический и тихоокеанский лосось — к последнему относятся нерка, кижуч и чавыча (также называемый королевским) — имеют разные вкусы и содержание жира.
В зависимости от рецепта, определенные виды лосося готовятся лучше других.
Игнорирование проверки на кости
У многих видов лосося, продаваемого на рынках, эти кости уже удалены, но всегда стоит проверить.
"Положите рыбу над перевернутой миской. Осторожно возьмите любые выступающие косточки острогубцами или пинцетом и потяните, чтобы вынуть. Относительно филе, проведите пальцами по поверхности лосося, чтобы найти косточки – они на ощупь похожи на крошечные бугорки", – рассказал один из кулинаров.
Неправильное использование кожуры
Не снимайте кожуру с лосося! Это улучшит вкус и текстуру готового блюда.
Кожура вкусная и обеспечивает отличную прослойку между мясом и горячей сковородой или грилем.
Не дать лососю постоять перед приготовлением
Каким бы способом приготовления вы ни пользовались, дайте рыбе постоять при комнатной температуре пять-десять минут, прежде чем класть ее на огонь.
Пережаривание рыбы
Некоторые сорта менее склонны к пересыханию и пережариванию, чем другие, но в целом лосось следует готовить от средней до высокой прожарки, или при температуре от 54°C до 64°C.
