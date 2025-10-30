Топ-10 ошибок, которых не следует допускать во время приготовления лосося: получится резиновым и невкусным

Многие думают, что лосось невозможно испортить ничем, но они откровенно ошибаются.

Видео дня

Издание Eat This Not That пообщалось с шеф-поварами и кулинарными профессионалами, чтобы получить лучшие советы и рекомендации по избежанию частых ошибок в приготовлении этой конкретной рыбы.

Поэтому пришло время узнать, что большинство из нас делает неправильно, и как это исправить.

Покупка в неподходящем месте

Супермаркет прекрасно подходит для приобретения основных продуктов, но за свежей рыбой стоит посетить специализированный рынок.

"Сходите на рыбный рынок или даже в мясной магазин, чтобы найти лучшее качество", – советует Мэтью Воскуил, шеф-повар и директор по питанию и напиткам в ресторане Cara в Ньюпорте, штат Род-Айленд.

Игнорирование запаха

Лосось происходит из моря, и он должен пахнуть именно так, как и место, где вы его покупаете.

Вся рыба должна быть на льду или должным образом охлажденной. Филе и стейки должны выглядеть яркими, блестящими и твердыми.

Выбор замороженного продукта

Когда речь идет о лососе, свежий действительно лучше, утверждают эксперты.

Замораживание вытягивает влагу из рыбы и может сделать ее более кашеобразной по текстуре.

Выбор предварительно нарезанного филе

Принцип "цельные продукты – лучшие" касается и лосося. По словам экспертов, предварительно нарезанные куски, как правило, неравномерные по форме и размеру, что затем вызывает пережаривание или недожарку порций рыбы.

Неправильное хранение лосося

Если вы не будете использовать лосося в тот же день, когда купили его, можете воспользоваться советами по хранению:

Разверните рыбу.

Промокните насухо.

Положите ее в пакет на молнии.

Выдавите воздух.

Запечатайте пакет.

Далее положите рыбу на слой льда в миске или контейнере и поставьте ее в заднюю часть холодильника — там, где холоднее всего.

Игнорирование того, какой вид лосося вы готовите

Многие люди не осознают, что атлантический и тихоокеанский лосось — к последнему относятся нерка, кижуч и чавыча (также называемый королевским) — имеют разные вкусы и содержание жира.

В зависимости от рецепта, определенные виды лосося готовятся лучше других.

Игнорирование проверки на кости

У многих видов лосося, продаваемого на рынках, эти кости уже удалены, но всегда стоит проверить.

"Положите рыбу над перевернутой миской. Осторожно возьмите любые выступающие косточки острогубцами или пинцетом и потяните, чтобы вынуть. Относительно филе, проведите пальцами по поверхности лосося, чтобы найти косточки – они на ощупь похожи на крошечные бугорки", – рассказал один из кулинаров.

Неправильное использование кожуры

Не снимайте кожуру с лосося! Это улучшит вкус и текстуру готового блюда.

Кожура вкусная и обеспечивает отличную прослойку между мясом и горячей сковородой или грилем.

Не дать лососю постоять перед приготовлением

Каким бы способом приготовления вы ни пользовались, дайте рыбе постоять при комнатной температуре пять-десять минут, прежде чем класть ее на огонь.

Пережаривание рыбы

Некоторые сорта менее склонны к пересыханию и пережариванию, чем другие, но в целом лосось следует готовить от средней до высокой прожарки, или при температуре от 54°C до 64°C.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как вкусно всего за сутки засолить лосося на бутерброды.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.