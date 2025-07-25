Тонкие блины 'Три стакана', которые не рвутся: делимся рецептом самого удачного теста

Лучшее блюдо из теста – тонкие, вкусные, ароматные блины. Для того, чтобы они не рвались, кулинары советуют обязательно придерживаться пропорций и добавить в тесто кипяток и растительное масло.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень тонких и вкусных блинов "Три стакана", которые готовятся очень просто.

Ингредиенты:

2 яйца

щепотка соли

2 ч.л сахара

1 стакан молока

1 стакан муки

1 стакан кипятка

3 ст.л растительного масла

Способ приготовления:

1. Смешиваем яйца, соль, сахар, полстакана молока и полстакана муки. Добавляем остаток молока и муки – перемешиваем и вливаем кипяток. В конце – масло, перемешиваем.

2. Жарим блины на разогретой сковороде на невысоком огне до золотистой корочки с обеих сторон.

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