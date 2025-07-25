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Тонкие блины "Три стакана", которые не рвутся: делимся рецептом самого удачного теста
Лучшее блюдо из теста – тонкие, вкусные, ароматные блины. Для того, чтобы они не рвались, кулинары советуют обязательно придерживаться пропорций и добавить в тесто кипяток и растительное масло.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень тонких и вкусных блинов "Три стакана", которые готовятся очень просто.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- щепотка соли
- 2 ч.л сахара
- 1 стакан молока
- 1 стакан муки
- 1 стакан кипятка
- 3 ст.л растительного масла
Способ приготовления:
1. Смешиваем яйца, соль, сахар, полстакана молока и полстакана муки. Добавляем остаток молока и муки – перемешиваем и вливаем кипяток. В конце – масло, перемешиваем.
2. Жарим блины на разогретой сковороде на невысоком огне до золотистой корочки с обеих сторон.
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