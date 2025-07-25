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Тонкие блины "Три стакана", которые не рвутся: делимся рецептом самого удачного теста

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,8 т.
Тонкие блины 'Три стакана', которые не рвутся: делимся рецептом самого удачного теста

Лучшее блюдо из теста – тонкие, вкусные, ароматные блины. Для того, чтобы они не рвались, кулинары советуют обязательно придерживаться пропорций и добавить в тесто кипяток и растительное масло. 

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Вкусные блины

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень тонких и вкусных блинов "Три стакана", которые готовятся очень просто.

Рецепт блинов

Ингредиенты: 

  • 2 яйца
  • щепотка соли
  • 2 ч.л сахара
  • 1 стакан молока
  • 1 стакан муки
  • 1 стакан кипятка
  • 3 ст.л растительного масла

Способ приготовления: 

1. Смешиваем яйца, соль, сахар, полстакана молока и полстакана муки. Добавляем остаток молока и муки – перемешиваем и вливаем кипяток. В конце – масло, перемешиваем.

Тесто для блинов

2. Жарим блины на разогретой сковороде на невысоком огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Готовые блины

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