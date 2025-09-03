УкраїнськаУКР
Тонкие блины из 4 яиц и майонеза: самый простой рецепт самого удачного теста

Домашние блины можно готовить как со сладкими, так и солеными начинками. Но, главное – сделать удачное тесто, от которого и зависит структура и вкус блинов. 

Вкусные блины с рыбой

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, а главное – эластичных блинов из 4 яиц.

Ингредиенты:

  • 4 яйца
  • 2 столовые ложки майонеза

Начинка:

  • крем-сыр
  • огурец
  • рыба красная

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с майонезом.

Яйца с майонезом

2. Пожарьте блины.

Жареные блины

3. Заверните начинку и подавайте.

Готовые блины

