Тонкие блины из 4 яиц и майонеза: самый простой рецепт самого удачного теста

Домашние блины можно готовить как со сладкими, так и солеными начинками. Но, главное – сделать удачное тесто, от которого и зависит структура и вкус блинов.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, а главное – эластичных блинов из 4 яиц.

Ингредиенты:

4 яйца

2 столовые ложки майонеза

Начинка:

крем-сыр

огурец

рыба красная

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с майонезом.

2. Пожарьте блины.

3. Заверните начинку и подавайте.

