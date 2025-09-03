Видео дня
Тонкие блины из 4 яиц и майонеза: самый простой рецепт самого удачного теста
Домашние блины можно готовить как со сладкими, так и солеными начинками. Но, главное – сделать удачное тесто, от которого и зависит структура и вкус блинов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, а главное – эластичных блинов из 4 яиц.
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 2 столовые ложки майонеза
Начинка:
- крем-сыр
- огурец
- рыба красная
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с майонезом.
2. Пожарьте блины.
3. Заверните начинку и подавайте.
