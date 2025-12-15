Том и Джерри 'мобилизовались': сеть развеселили кадры из блиндажа пограничников. Видео

Пограничники бригады "Форпост", которые держат позиции на передовой, показали в сети милое видео. На нем любимица воинов, молодая кошка, наблюдает за мышью, которая спокойно бегает перед ней, игнорируя угрозу.

В этой забавной сценке пограничники увидели напоминание о том, что жизнь продолжается даже на войне – и сравнили "жителей" блиндажа с героями известного мультика. Видео опубликовали на Facebook-странице Государственной пограничной службы Украины.

"Том и Джерри" на передовой

Пограничники шутят, что вместе с украинскими мужчинами и женщинами в ряды Сил обороны становятся и животные. Пушистые "жители" одного из блиндажей где-то на передовой забыли об извечной "вражде" и демонстрируют лучшие примеры "добрососедства".

"Том и Джерри на войне. Жители блиндажа пограничников бригады "Форпост" на передовой напоминают, что жизнь продолжается даже несмотря на взрывы и атаки врага", – прокомментировали милое видео в ГСЧС.

На опубликованных кадрах видно молодую кошку (что это именно кошка, становится понятно из комментариев бойцов), которая – кажется, не без удивления и даже некоторого опасения – наблюдает за мышью, которая бегает перед ней, абсолютно игнорируя угрозу.

В комментариях украинцы согласились с точностью сравнения с героями мультсериала "Том и Джерри" и упражнялись в остроумии, пытаясь объяснить "миролюбие" кошки ее "интеллигентностью", "вегетарианством", "соблюдением поста" и даже тем, что кошка отказывается от выполнения своего прямого "долга", поэтому является "уклонистом".

