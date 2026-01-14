Толкнул школьницу и бросил в нее снежок: на Львовщине суд наказал мать за 'ненадлежащее воспитание' сына

Во Львовской области несовершеннолетний толкнул 14-летнюю школьницу и бросил в нее снежок. В суде мать парня признали виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Теперь женщина должна заплатить штраф в сумме 850 гривен. Об этом говорится на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

Детали дела

По информации суда, инцидент произошел 25 ноября 2025 года около 11:30 в Городке на Львовщине, когда несовершеннолетний сын Кристины Хлопицкой толкнул и бросил снежок в 14-летнюю школьницу Городокского УВК №2.

На заседание суда мать парня не явилась и не предоставила никаких объяснений относительно причины неявки.

Городокский районный суд Львовской области признал Кристину Хлопицкую виновной в невыполнении родительских обязанностей по ч.1 ст.184 КУоАП и назначил штраф в размере 850 грн, а также взыскал судебный сбор – 665 грн.

Постановление вступает в силу через 15 дней после окончания срока на апелляцию, а в случае неуплаты штрафа предусмотрено принудительное исполнение с возможностью удвоения суммы.

