Массовое использование беспилотных авиационных комплексов Силами обороны Украины – один из факторов, благодаря которому наши защитники перехватывают боевую инициативу у врага. В 2026 году об этом говорят как наши, так и зарубежные военные эксперты. Благодаря дронам мы создали эффективную "кил-зону" и постоянно ее увеличиваем. Ведь привлечение техники вместо человека – это не дополнительная возможность, а неотъемлемая составляющая нашей обороноспособности.

Многие гражданские структуры помогают украинской армии иметь технологическое преимущество над агрессором, который преобладает количественно. Среди тех, кто постоянно оказывает поддержку нашим воинам, – крупнейшая сеть аптек "Подорожник". Очередной вклад – FPV-дроны "Тень" для 120 отдельного разведывательного полка, а именно эта воинская часть является одной из передовых в Вооруженных Силах Украины, которая сделала ставку на качественные беспилотники – в небе и на земле.

"Именно благодаря дронам сейчас мы можем успешно выполнять целый спектр задач – удерживать свои позиции, поражать вражеские технику и живую силу как на линии боевого соприкосновения, так и в глубине порядков противника. И это технологическое преимущество обеспечивается нашими единомышленниками в тылу, поэтому мы благодарим крупнейшую сеть аптек "Подорожник" за то, что стоите с нами бок о бок. Вместе к победе!" – отметил офицер 120 отдельного разведывательного полка.