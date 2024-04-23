"Терпение и труд все перетрут": как это правильно перевести на украинский
Пословицы и поговорки сформировались на основе исторических и культурных аспектов. Эти краткие меткие выражения содержат оценку ситуаций, людей или событий. Поговорки, в отличие от пословиц, не имеют назидательного значения, хотя по содержанию и форме эти лексические единицы очень похожи.
Есть в народе довольно популярный фразеологизм: "терпение и труд все перетрут". OBOZ.UA разбирался, как правильно перевести его на украинский.
Языковеды отмечают, что дословный перевод в случае фразеологизмов будет неуместным. Каждый язык имеет свои особенности, поэтому следует искать меткие соответствия.
Вместо "терпения и труда все перетрут" следует употреблять следующие выражения:
- хто робить – голяка не ходить;
- якби вовк лежав – то вже б досі здох;
- шатайся за ділом, як муха в окопі.
Примечательно, что с терпением связана еще одна популярная поговорка: "терпи, казак – атаманом будешь". На самом деле это украинский фразеологизм, который в полном виде звучит так: "терпи, хлопче, козаком будеш, а з козака попадеш в отамани".
Можно употреблять и следующие варианты, схожие по значению:
- терпи, душа, спасена будеш;
- терпи, Грицю, хоч яка спека;
- їж, коза, лозу, поки сіна немає.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему нельзя говорить по-украински "гарно виглядаєш" и как правильно заменить это выражение.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.