'Терпение и труд все перетрут': как это правильно перевести на украинский

Пословицы и поговорки сформировались на основе исторических и культурных аспектов. Эти краткие меткие выражения содержат оценку ситуаций, людей или событий. Поговорки, в отличие от пословиц, не имеют назидательного значения, хотя по содержанию и форме эти лексические единицы очень похожи.

Есть в народе довольно популярный фразеологизм: "терпение и труд все перетрут". OBOZ.UA разбирался, как правильно перевести его на украинский.

Языковеды отмечают, что дословный перевод в случае фразеологизмов будет неуместным. Каждый язык имеет свои особенности, поэтому следует искать меткие соответствия.

Вместо "терпения и труда все перетрут" следует употреблять следующие выражения:

хто робить – голяка не ходить;

якби вовк лежав – то вже б досі здох;

шатайся за ділом, як муха в окопі.

Примечательно, что с терпением связана еще одна популярная поговорка: "терпи, казак – атаманом будешь". На самом деле это украинский фразеологизм, который в полном виде звучит так: "терпи, хлопче, козаком будеш, а з козака попадеш в отамани".

Можно употреблять и следующие варианты, схожие по значению:

терпи, душа, спасена будеш;

терпи, Грицю, хоч яка спека;

їж, коза, лозу, поки сіна немає.

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