Терехов требует ввести упрощенный механизм выдачи жилищных сертификатов для тех, кто лишился жилья

Государство должно устранить бюрократические препятствия, мешающие внутренне перемещенным лицам получать компенсацию за утраченное жилье. Об этом заявил глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов, призвав правительство и Верховную Раду урегулировать этот вопрос на законодательном уровне.

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По его мнению, одной из главных проблем остается требование предоставить акт осмотра жилья, расположенного на оккупированной территории или в зоне активных боевых действий. Во многих случаях выполнить это требование физически невозможно.

"Сегодня существует неопределенность: когда человек добровольно отказывается от собственности на оккупированной территории или в зоне боевых действий, от него требуют акт обследования. Но какое обследование возможно, например, в Волчанске или Купянске? Провести его никак невозможно. Нет акта — человек остаётся ни с чем", — отметил Терехов.

Глава АПМГ убежден, что для таких случаев необходимо ввести другой механизм, который позволит переселенцам получать жилищные сертификаты без документов, оформление которых невозможно из-за оккупации или боевых действий.

"Наша позиция четкая: государство должно принять решение, согласно которому вынужденный переселенец, отказывающийся от имущества на оккупированной территории или в зоне активных боевых действий, автоматически получает сертификат на приобретение жилья. Правительство должно внести этот законопроект в Верховную Раду. Мы будем контролировать этот вопрос", — подытожил Игорь Терехов.