Теплое дыхание осени или холодные дожди: какой будет погода в Украине в первые выходные октября

Первые выходные октября в Украине удивят меняющейся и неоднородной погодой, температура воздуха будет "гулять" от +12 на западе до +28 на юге. При этом в большинстве регионов пройдут умеренные и значительные дожди.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, на выходных Украина будет находиться под влиянием низкого давления.

Новый атмосферный фронт, который поступает на территорию Украины с юго-запада, принесет в субботу, 5 октября, в западные, северные и Винницкую области, а в воскресенье на большей части территории Украины умеренные дожди.

6 октября в Хмельницкой, Ровенской, Житомирской и Винницкой областях пройдут значительные дожди.

Ветер в течение выходных будет менять свое направление. Ожидается переход воздушных масс с южного на северо-западное направление. Скорость ветра умеренная, 5-10 м/с.

Температура воздуха на выходных будет неравномерно распределяться по территории страны.

В субботу, 5 октября ночью ожидается +10…+15, только на побережье морей до +18. В дневные часы в западных, северных и Винницкой областях столбики термометров будут показывать +15...+21, на остальной территории температура воздуха прогреется до летних +22...+27.

В воскресенье, 6 октября, в западных и северных областях ночью +7…+13, а днем максимальная температура +18. На остальной территории в ночные часы +11...+16, а днем +20...+28.

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко рассказала, что октябрь в этом году ожидается несколько теплее нормы. Волны похолодания вероятны в середине первой и начале третьей декады месяца.

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