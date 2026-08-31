'Теперь в семье – настоящее равновесие': у супругов из Ровенской области родился 16-й ребенок

30 августа в селе Половцы в Ровенской области в семье Приступ родился 16-й ребенок. Теперь супруги воспитывают восемь девочек и восемь мальчиков.

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Об этом сообщили в Ровенском перинатальном центре. Это не весь состав семьи, ведь старший сын с женой уже подарили родителям двух внуков.

Что известно

16-го ребенка родила супружеская пара Галина и Юрий Приступ из села Половцы Владимирецкой поселковой общины Варашского района Ровенской области. 30 августа на свет появилась девочка весом 3445 граммов и ростом 53 сантиметра, имя новорожденной родители еще не выбрали.

Теперь семья воспитывает восьмерых мальчиков и восьмерых девочек.

"В семье Галины и Юрия Приступ из села Половли, в Владимирецкой поселковой общине Варашского района, сегодня особый день – они стали родителями уже 16-го ребенка! ... Теперь в семье – настоящее равновесие: мальчиков и девочек!" – говорится в сообщении.

В Ровенском перинатальном центре отметили, что семья Приступ состоит не только из 16 детей. Старшему сыну супругов 24 года, и они с женой уже подарили родителям двух внуков.

"Искренне поздравляем Галину и Юрия с рождением дочери! Пусть в их большом доме всегда царят любовь, согласие, детский смех и тепло. Желаем семье добра, крепкого здоровья и Божьих благословений. Спасибо за доверие!" – написали в перинатальном центре.

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