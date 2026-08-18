На Закарпатье женщина родила четвертого ребенка, не зная, что была беременна. Фото

В Раховском районе Закарпатской области 26-летняя женщина родила четвертого ребенка вне медицинского учреждения. Она утверждает, что не знала о своей беременности.

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Роженица и ребенок находятся в удовлетворительном состоянии, их госпитализировали для дальнейшего медицинского наблюдения. Об этом сообщили на Facebook-странице Центра экстренной медицинской помощи 103 Закарпатья – ЗЦЭМП МК.

Что известно

О своей четвертой беременности женщина, как утверждает, не знала. Мальчик родился доношенным, его вес – 2450 граммов. И мама, и ребенок на момент прибытия медиков находились в удовлетворительном состоянии. На вызове работала медицинская бригада №1205 под руководством парамедика А. Р. Гардубей.

"На момент осмотра мама и новорождённый находились в удовлетворительном состоянии. Медики провели необходимые мероприятия и проконтролировали состояние обоих", – говорится в материале.

После этого женщину вместе с новорожденным ребенком доставили в Раховскую больницу для дальнейшего медицинского наблюдения.

В Центре экстренной медицинской помощи напомнили, что, хотя их сотрудники действуют в различных неотложных ситуациях, это не заменяет акушерскую помощь. Поэтому в случае беременности не стоит откладывать поездку в роддом до последнего момента.

"Напоминаем: сотрудники службы экстренной медицинской помощи готовы действовать в самых разных неотложных ситуациях, однако они не заменяют акушерско-гинекологическую помощь. Если беременность подтверждена и срок родов приближается, важно заранее поддерживать связь с врачом и не откладывать поездку в родильное отделение до последнего момента. Желаем маме скорейшего выздоровления, а маленькому закарпатцу крепкого здоровья!" – написали на странице Центра экстренной медицинской помощи.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что во Львове ребенка прооперировали в утробе матери на 16-й неделе беременности. Плод на 16-й неделе развития пришлось оперировать из-за порока мочевыделительной системы.

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