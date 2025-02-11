Температурные качели и гололедица: синоптики дали прогноз погоды на среду, 12 февраля

В Украине в среду, 12 февраля, не ожидается осадков, так как на погоду и дальше будет влиять поле повышенного давления. На дорогах северо-восточной части страны может образоваться гололедица.

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Прогнозом на своем сайте поделились синоптики Украинского гидрометеорологического центра. Ветер в среду будет северо-восточным (на западе юго-восточным), 3-8 метров в секунду.

Ночью будет холодно, от -7 до -12 мороза. Исключение – юг. Там ночью ожидается от -6 до -8 (в Крыму только от -2 до -4 градусов).

Днем в среднем по стране прогнозируется от 0 до -5 мороза. На западе и юге температура будет повыше – от -1 до +4. На Закарпатье от +3 до +8 тепла.

На Киевщине и в Киеве – облачно с прояснениями, без осадков.

В темное время суток в Киевской области от -7 до -12, в светлое – от ​​0 до -5 мороза.

В столице, как считает УкрГМЦ, ночью термометры покажут от -8 до -10, днем ​​от -2 до -4 градусов.

Как ранее писал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко заявила, что 13-15 февраля в Украине ожидается похолодание.

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