Температура в Украине может достичь 60 градусов: синоптик сказал, когда придет прохлада

В Украине июль может побить рекорды по жаркой погоде. К концу второй декады месяца заметного понижения температуры воздуха не просматривается, меняться погода начнет только с 20 июля.

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Об этом украинцев предупредил синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич. В статье, опубликованной на Meteoprog.com, эксперт рассказал: в отдельные дни на востоке и юге столбики термометров уже преодолевали отметку в +40 градусов. А это температура, измеряемая в тени на высоте 2 метров от поверхности земли.

"А вот под прямыми солнечными лучами, да еще в условиях городской застройки и асфальтного покрытия, фактическая температура может превышать +50…+60 градусов", – заявил синоптик.

Анализируя данные на 11 июля, он пришел к выводу, что прохлада вернется в Украину еще не скоро. Более того, с 15 по 19 июля произойдет некоторое усиление жары и ее распространение также в северные и частично западные регионы.

В этот период максимальные дневные показатели составят +33…+38, в южных и центральных областях местами +40…+42 градуса. Даже среднесуточная температура может превышать +30, что на 6–11 градусов выше климатической нормы.

Кибальчич объяснил, что метеоусловия будут обусловлены новой порцией африканского воздуха на фоне высотного субтропического гребня. Дополнительно будут способствовать также "местные" факторы: низкая относительная влажность воздуха, малооблачное небо, физико-географические особенности местности, синоптические процессы с юго-запада.

Напомним, что абсолютный температурный максимум для всей Украины (т.е. самая высокая зафиксированная температура) – это +42 градуса в Луганске, в августе 2010 года. "В ближайшую неделю есть все шансы повторения или даже перекрытия этого рекорда", – ожидает эксперт.

Когда украинцам ждать похолодания

Постепенно жара начнет спадать только с 20 июля. Начиная с западных и северных областей аномально высокая температура отступит на восток и в начале третьей декады месяца покинет нашу территорию.

"В результате перестройки атмосферных процессов на более зональный характер и восстановление так называемого "западного переноса" воздушных масс, в Украину начнет поступать более свежий и прохладный воздух из районов центральной и северо-западной Европы", – раскрыл детали Кибальчич.

В указанный период среднесуточная температура приблизится к норме в это время года. Вместе с похолоданием придут и долгожданные осадки, которые должны заметно улучшить ситуацию с засухой и снизить уровень пожарной опасности.

Синоптик предупредил, что в связи с глобальным потеплением периоды длительной жары в будущем будут повторяться все чаще за счет увеличения степени континентальности климата над Восточной Европой.

Как писал OBOZ.UA, в Киеве 11 июля зафиксировали сразу три погодных рекорда. В частности, максимальная температура достигла +34,2, что на 0,5 градуса выше предыдущего рекордна 1885 года.

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