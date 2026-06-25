Температура достигнет 37 градусов: синоптик назвала самые жаркие дни июня в Украине

В последние дни июня Украину накроет волна сильной жары, которая сейчас царит в западной части Европы. 28 и 29 июня температура воздуха местами достигнет +37 градусов.

Видео дня

Об этом в эфире "Эспрессо" рассказала синоптик Наталья Диденко. Она добавила, что сначала влияние высоких температур почувствуют западные регионы, после чего жара постепенно охватит большую часть нашей территории.

На Украину надвигается жара

По прогнозу синоптика, самый жаркий период в Украине ожидается 28–29 июня, когда температура воздуха будет достигать +30 – +36 градусов, а местами повысится до +35 – +37 градусов.

"В течение воскресенья, понедельника и еще во вторник в Украине будет самая жаркая погода, то есть 28–29 июня. В Украине +30–+36 градусов, местами 35–37 градусов. И, кстати, первыми подвергнутся воздействию такой жары западные области Украины. То есть сначала здесь будет сильная жара, которая затем распространится практически на всю Украину", – пояснила она.

По словам синоптика, украинцам не стоит ожидать экстремальной жары выше +40 градусов, хотя даже температура около +35 градусов может ощущаться довольно изнурительно.

В то же время в пятницу, 26 июня, в большинстве регионов страны прогнозируется более комфортная погода с температурой +24 – +29 градусов. Лишь в Закарпатье и на юге воздух местами прогреется примерно до +30 градусов.

"Завтра в большинстве областей Украины будет очень комфортная погода, ну, по крайней мере, с точки зрения температуры – 24–29 градусов, а 30-градусная жара ожидается только в Закарпатье, в южной части. А вот, как я уже сказала, конец недели принесет и в Украину сильную жару", – добавила Диденко.

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшие дни в Украине ожидается постепенное повышение температуры. Синоптики предупреждают, что жара усилится, однако распределение температур по стране будет неравномерным.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!