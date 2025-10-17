'Тело человека': в Украине представят уникальный интерактивный проект, который изменит представление о выставках

Традиционные выставки и музеи, где экспонаты можно было только рассматривать, уже отошли в прошлое. Сегодня их место занимают интерактивные хабы будущего, созданные благодаря цифровым технологиям и искусственному интеллекту. Именно таким станет новый проект "Тело человека" – образовательно-интерактивное пространство, которое позволит буквально заглянуть внутрь человеческого организма.

Организатор события – компания Unipark, которая уже более десяти лет создает масштабные развлекательные и культурные проекты в Украине.

"Это не просто выставка, а настоящее интерактивное приключение, созданное с помощью цифровых технологий, VR и искусственного интеллекта. Мы хотим, чтобы люди не просто видели, а чувствовали, как работает их тело. Чтобы понимали собственный потенциал и мощность человеческого организма", – рассказывает организатор проекта Денис Погорелко.

Путешествие внутрь себя

Представьте, что вы можете отправиться в путешествие по собственному телу: пройтись по пищеводу, увидеть, как дышат легкие, услышать биение сердца и понять, что происходит внутри нас в режиме полного погружения.

В центре экспозиции – гигантские модели органов, созданные с невероятной точностью. Они оживают благодаря световым и звуковым эффектам, которые имитируют настоящие процессы человеческого тела. Эффектные световые инсталляции, интерактивные игры, тесты и образовательные стенды помогут посетителям легко и интересно познать науку о человеке.

"Это образовательный проект для детей и взрослых. Лучше всего знания усваиваются через интерактив, когда все можно увидеть, услышать и почувствовать. Благодаря таким технологиям каждый узнает о своем теле больше, чем когда-либо прежде", – добавляет Погорелко.

Пространство дополняют: QR-коды для исследования тела в дополненной реальности (AR); интерактивные игры и тесты на рефлексы и координацию; сканер сердцебиения и анализ работы тела. А также слуховые тесты и тесты на силу мышц и увеличенные 3D-модели ДНК и генетического кода.

Важный шаг в новую эру выставок

Компания Unipark (ранее – Grand Event) уже известна своими масштабными событиями в Украине, где каждая выставка – это гигантские движущиеся инсталляции с тысячами фонариков, километрами шелка и сотнями тысяч цветов.

Команда считает, что новый проект "Тело человека" станет важным шагом – своеобразным "квантовым скачком" – в новую эпоху выставочных форматов, который изменит представление украинцев о современных экспозициях. Они также отмечают: несмотря на все обстоятельства, нужно продолжать создавать проекты, которые помогают украинцам жить, отвлечься от обыденности, забыть о плохих новостях и восстановить моральные силы.

Организаторы пока не раскрывают всех деталей, но уже известно: открытие состоится совсем скоро. И это будет опыт, который одинаково увлечет и детей, и взрослых.