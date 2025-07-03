Техническое образование это вопрос национальной безопасности, ведь Украина не может импортировать специалистов – Метинвест

Техническое высшее образование в Украине недооценено, а спрос на технические специальности — математику, физику, химию, инженерию – невысокий. Уменьшение интереса к техническому образованию связано с потерей популярности промышленности, хотя продукты этой индустрии – сталь и техника, – окружают нас ежедневно. Именно поэтому бизнес и образовательные учреждения Украины должны сотрудничать, чтобы выпускать востребованных специалистов для реального сектора экономики.

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Об этом рассказал директор департамента корпоративных коммуникаций Группы Метинвест Олег Давыденко на HR Wisdom Summit 2025, который прошел в Киеве.

"Техническое образование – это вопрос национальной безопасности. Потому что от того, насколько в Украине сохранится человеческий потенциал, зависит стабильность и развитие экономики. Мы не можем позволить себе импортировать знания и специалистов – они должны быть здесь. Ведь именно эти люди будут восстанавливать разрушенное, строить новые предприятия и создавать будущее страны в ближайшие десятилетия", – убежден Олег Давыденко.

По его мнению, академическая и научная составляющие обучения важны, но главным является тесная интеграция с практическим опытом: сертификационные программы, конкретные навыки, стажировки. Студент вуза должен четко понимать, как применить знания на практике и где будет работать в будущем.

Поэтому бизнес должен быть вовлечен в образовательную экосистему на всех уровнях – от школы до университета. При этом цели образования и бизнеса должны пересекаться, иначе разрыв между их приоритетами – например, фокус образования на количестве вместо качества – приводит к нехватке квалифицированных кадров, и бизнес вынужден строить собственную систему подготовки, убежден Давиденко. В создание именно таких программ, отвечающих современным потребностям рынка, вкладывает средства Метинвест. В частности, более 513 млн грн инвестировано в развитие университета Метинвест Политехника. Вуз имеет 19 бакалаврских и 21 магистерскую программу, а также аспирантуру. Университет уже выпустил почти 300 магистров – высококвалифицированных специалистов, применяющих свои знания на практике.

"Я призываю образовательные учреждения искать партнерство – бизнес легко откликнется. Путь создания собственных вузов не для всех, поэтому бизнес может сотрудничать с другими университетами и программами. Партнерство – это ключ к целевым, качественным и быстрым результатам", – сказал Давыденко.

Ранее акционер Метинвеста Ринат Ахметов заявил, что именно повышение качества образования должно стать национальной идеей Украины, а вуз Метинвест Политехника – это вклад компании в будущее, который создает прочный технологический и кадровый фундамент для развития нашей страны. Лучшим студентам компания гарантирует первое рабочее место, карьерный рост, финансовую и другие мотивации.