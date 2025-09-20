УкраїнськаУКР
Таро-гороскоп на выходные с 20 по 21 сентября: у кого перемены, а у кого – новые чувства

Выходные с 20 по 21 сентября 2025 года обещают быть особенными для всех знаков зодиака. Карты Таро подсказывают, что для кого-то эти дни принесут неожиданную возможность, для других – испытания или важный урок.

В NTO разложили карты для каждого знака и объяснила их значение. По их словам, одни почувствуют прилив энергии и найдут вдохновение, а другие столкнутся с вызовами, которые заставят их изменить планы. Но главное – каждый знак сможет вынести что-то полезное и ценное из этих выходных.

Овен – Колесо Фортуны

Для Овнов эти выходные станут напоминанием об изменчивости жизни. То, что казалось надежным и стабильным, может измениться в любую минуту. Колесо Фортуны приносит внезапные встречи, которые способны вызвать сильные эмоции, а также новые возможности. Не стоит бороться с событиями, а лучше позволить судьбе вывести вас на нужный путь.

Телец Императрица

Для Тельцов ключевым станет семейный круг. Возможно, кто-то из близких будет нуждаться в вашей поддержке или совете. Карта Императрица указывает также на хорошее время для домашних дел и создания уюта. Ваше спокойствие и стабильность станут той опорой, которую будут ценить родные.

Близнецы – Дьявол

Выходные могут принести Близнецам соблазны, от которых будет сложно отказаться. Это может быть необдуманная трата денег или втягивание в ситуацию, которая впоследствии окажется ловушкой. Карта советует дважды подумать перед тем, как делать выбор, и избегать импульсивных решений.

Рак – Звезда

Для Раков эти дни принесут вдохновение и надежду. Кто-то из друзей или знакомых может порадовать хорошими новостями, или же состоится встреча, которая вдохновит на новые шаги. Это также хорошее время для отдыха, восстановления сил и творческих идей.

Лев – Башня

Львов ждут непредсказуемые события, которые могут выбить из колеи. Это может быть как мелкая неприятность – отмена планов, так и что-то более серьезное. Однако Башня не только разрушает, она открывает глаза на то, чего раньше вы не замечали. Эти события заставят взглянуть на жизнь под другим углом.

Дева Колесница

Девы проведут выходные в движении. Это может быть спонтанное путешествие, неожиданные дела или просто насыщенный ритм. Колесница указывает на активность и быстрые решения. Карта советует гибко реагировать на обстоятельства и не бояться новых направлений.

Весы – Маг

Для Весов эти дни станут временем проявления силы слова и идей. Возможно, кто-то обратится за помощью, и именно вы сможете найти решение. Маг напоминает, что ваш ум и интуиция – главные союзники. Не бойтесь делиться советами и своим опытом.

Скорпион – Солнце

Скорпионы проведут выходные в атмосфере радости. Карта Солнце приносит встречи, гармонию и положительные эмоции. Это время, когда стоит отложить проблемы и сосредоточиться на том, что приносит удовольствие. Дни обещают теплоту в отношениях и внутренний подъем.

Стрелец – Отшельник

Стрельцам захочется тишины и уединения. Это не признак слабости, а способ собраться с мыслями и восстановить энергию. Отшельник указывает на важность внутреннего диалога. Книга, прогулка или просто время наедине с собой помогут открыть новые идеи.

Козерог – Справедливость

Для Козерогов выходные станут моментом ясности. Вы сможете увидеть правду там, где раньше была путаница. Кто-то может поставить вас перед выбором или попросить честного решения. Карта советует быть прямыми и справедливыми, даже если это не всем понравится.

Водолей – Луна

Водолеи могут столкнуться с неопределенной информацией или ситуацией, где правду будет трудно разглядеть. Луна предупреждает об иллюзиях и ошибках в восприятии. В эти дни лучше доверять своим ощущениям и не поддаваться слухам.

Рыбы – Туз Кубков

Рыбы проведут выходные под знаком эмоциональных событий. Это может быть встреча, что принесет радость, теплый разговор или начало новых отношений. Туз Кубков обещает чистые чувства, искренность и моменты, которые запомнятся надолго.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

