Таро-гороскоп на выходные с 20 по 21 сентября: у кого перемены, а у кого – новые чувства

Выходные с 20 по 21 сентября 2025 года обещают быть особенными для всех знаков зодиака. Карты Таро подсказывают, что для кого-то эти дни принесут неожиданную возможность, для других – испытания или важный урок.

Видео дня

В NTO разложили карты для каждого знака и объяснила их значение. По их словам, одни почувствуют прилив энергии и найдут вдохновение, а другие столкнутся с вызовами, которые заставят их изменить планы. Но главное – каждый знак сможет вынести что-то полезное и ценное из этих выходных.

Овен – Колесо Фортуны

Для Овнов эти выходные станут напоминанием об изменчивости жизни. То, что казалось надежным и стабильным, может измениться в любую минуту. Колесо Фортуны приносит внезапные встречи, которые способны вызвать сильные эмоции, а также новые возможности. Не стоит бороться с событиями, а лучше позволить судьбе вывести вас на нужный путь.

Телец – Императрица

Для Тельцов ключевым станет семейный круг. Возможно, кто-то из близких будет нуждаться в вашей поддержке или совете. Карта Императрица указывает также на хорошее время для домашних дел и создания уюта. Ваше спокойствие и стабильность станут той опорой, которую будут ценить родные.

Близнецы – Дьявол

Выходные могут принести Близнецам соблазны, от которых будет сложно отказаться. Это может быть необдуманная трата денег или втягивание в ситуацию, которая впоследствии окажется ловушкой. Карта советует дважды подумать перед тем, как делать выбор, и избегать импульсивных решений.

Рак – Звезда

Для Раков эти дни принесут вдохновение и надежду. Кто-то из друзей или знакомых может порадовать хорошими новостями, или же состоится встреча, которая вдохновит на новые шаги. Это также хорошее время для отдыха, восстановления сил и творческих идей.

Лев – Башня

Львов ждут непредсказуемые события, которые могут выбить из колеи. Это может быть как мелкая неприятность – отмена планов, так и что-то более серьезное. Однако Башня не только разрушает, она открывает глаза на то, чего раньше вы не замечали. Эти события заставят взглянуть на жизнь под другим углом.

Дева – Колесница

Девы проведут выходные в движении. Это может быть спонтанное путешествие, неожиданные дела или просто насыщенный ритм. Колесница указывает на активность и быстрые решения. Карта советует гибко реагировать на обстоятельства и не бояться новых направлений.

Весы – Маг

Для Весов эти дни станут временем проявления силы слова и идей. Возможно, кто-то обратится за помощью, и именно вы сможете найти решение. Маг напоминает, что ваш ум и интуиция – главные союзники. Не бойтесь делиться советами и своим опытом.

Скорпион – Солнце

Скорпионы проведут выходные в атмосфере радости. Карта Солнце приносит встречи, гармонию и положительные эмоции. Это время, когда стоит отложить проблемы и сосредоточиться на том, что приносит удовольствие. Дни обещают теплоту в отношениях и внутренний подъем.

Стрелец – Отшельник

Стрельцам захочется тишины и уединения. Это не признак слабости, а способ собраться с мыслями и восстановить энергию. Отшельник указывает на важность внутреннего диалога. Книга, прогулка или просто время наедине с собой помогут открыть новые идеи.

Козерог – Справедливость

Для Козерогов выходные станут моментом ясности. Вы сможете увидеть правду там, где раньше была путаница. Кто-то может поставить вас перед выбором или попросить честного решения. Карта советует быть прямыми и справедливыми, даже если это не всем понравится.

Водолей – Луна

Водолеи могут столкнуться с неопределенной информацией или ситуацией, где правду будет трудно разглядеть. Луна предупреждает об иллюзиях и ошибках в восприятии. В эти дни лучше доверять своим ощущениям и не поддаваться слухам.

Рыбы – Туз Кубков

Рыбы проведут выходные под знаком эмоциональных событий. Это может быть встреча, что принесет радость, теплый разговор или начало новых отношений. Туз Кубков обещает чистые чувства, искренность и моменты, которые запомнятся надолго.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.