'Такого не было никогда': в Ялте пожаловались на пустые дороги на фоне дефицита топлива. Видео

В оккупированной Ялте зафиксировано резкое уменьшение количества транспорта на дорогах на фоне сообщений о дефиците горючего. Местные жители заявляют, что ситуация нетипична даже для межсезонья, а тем более для июня.

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В сети распространяется видео с пустыми улицами курортного города. Соответствующее видео показала жительница полуострова.

По словам местных жителей, в городе наблюдается нехватка бензина, из-за чего значительная часть транспорта фактически не выезжает на дороги. В социальных сетях распространяются кадры, на которых видно почти пустые улицы в курортный сезон, когда обычно Ялта переполнена автомобилями и туристами.

"Такого в июне не было никогда", – комментирует ситуацию местная жительница, подчеркивая, что подобного опустошения дорог ранее не наблюдали даже в менее активные периоды года.

Она добавляет, что ситуация связана с ожиданием поставок горючего.

"Я живу здесь уже 20 лет и такого еще не видела", – отметила женщина, описывая нынешнее состояние как аномальное для курортного города.

Напомним, поставки бензина во временно оккупированный Севастополь сорвались. Местным жителям нет смысла стоять в очередях на автозаправочных станциях, поскольку получить топливо пока невозможно.

По подсчетам одного из российских изданий, по состоянию на 10 июня по меньшей мере 25 российских регионов имеют дефицит бензина и перебои в его поставке. Если учитывать Крым, Севастополь, а также оккупированные Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области, количество таких территорий возрастает до 31.

На фоне нехватки топлива в Краснодарском крае уже начали закрываться автозаправочные станции. В аннексированном Крыму также существенно выросли цены на бензин. По состоянию на 10 июня литр АИ-92 стоил около 82 рублей, тогда как в Москве его цена составляла примерно 69 рублей. Стоимость АИ-95 на полуострове достигла почти 90 рублей за литр против 75 рублей в российской столице.

Как сообщал OBOZ.UA, топливный кризис в оккупированном Крыму, возникший после атак украинских защитников по так называемому "российскому крымскому коридору", влияет на все другие сферы. Так, вместе с топливным на полуострове начался продовольственный кризис – в розничной торговле исчезают некоторые виды продовольственных товаров, на другие устанавливаются ограничения.

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